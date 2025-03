Nieuwe generatie Pechstein staat klaar na pensioen van Claudia: 'Zij zal net als ik olympisch schaatskampioene worden'

Vijfvoudig olympisch schaatskampioene Claudia Pechstein besloot deze week op 53-jarige leeftijd haar schaatsijzers definitief op te bergen. Maar het pensioen van de Duitse legende heeft niet als gevolg dat de naam Pechstein uit de schaatssport verdwijnt. De nieuwe generatie van de familie Pechstein staat al te trappelen.

Nele Pechstein (14) laat zich aardig gelden in het juniorencircuit. Zij is een nichtje van Claudia Pechstein, die afgelopen week een schikking trof met de schaatsbond ISU.

Jarenlang vochten Pechstein en de ISU een slepende juridische dopingstrijd uit. Die is nu ten einde. "Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen als mijn juridische strijd voorbij was. Ik kan nu met pensioen", verklaarde ze.

Nele pechstein

Toevalligerwijs dook in de week van het afscheid van Pechstein de naam van haar nichtje op bij Vikingrace 2025 in Thialf. De Vikingrace is het grootste internationale schaatstoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën van 11 tot en met 16 jaar.

Nele deed mee aan de 500 en 100 meter. Die afstanden werden beide tweemaal verreden. Op haar eerste dag werd ze zesde en zevende, op dag twee vijfde en vijfde. Eind februari werd ze Duits kampioene op de 500 meter én op de massastart in de categorie junior C1.

Duitse schaatslegende (53) krijgt na zestien jaar eindelijk duidelijkheid over spraakmakende dopingzaak De kans is klein dat winnaars Sven Kramer en Martina Sablikova nog dagelijks terugdenken aan de WK allround van 2009, maar voor schaatslegende Claudia Pechstein was dat de afgelopen zestien jaar wel anders. De Duitse werd volgens de tuchtcommissie van schaatsunie ISU tijdens het toernooi betrapt op doping, maar zelf waste ze haar handen in onschuld. Het gevolg was een slepende zaak waar eindelijk een einde aan is gekomen.

Olympisch kampioene

Rond de deelname van Claudia Pechstein aan de Olympische Spelen van 2022, zei ze destijds dat ze het zo lang volhield in de sport vanwege de vreugde die ze eraan beleeft en de steun van haar geliefden. Precies dat wil ze Nele bieden

"Die zaken maken het makkelijker om je te focussen op de sport", vertelde ze aan Reuters. "Je moet uiteraard ook een beetje talent hebben om op een topniveau te presteren. Ik wil jonge kinderen stimuleren om dat ook te bereiken. Nele zal net als ik een olympisch kampioene worden."

Jake Paul mist uniek moment Jutta Leerdam, stapt snel in luxe privéjet en komt met korte boodschap voor vriendin Jake Paul is onderweg naar het Noorse Hamar, waar sinds donderdag de WK afstanden zijn begonnen. De Amerikaanse superster gaat daar uiteraard heen voor zijn vriendin Jutta Leerdam, al miste hij wel al een belangrijk moment.

Loopbaan van Claudia Pechstein

In 1991 maakte Pechstein haar debuut op een wereldbeker schaatsen. In haar gehele carrière pakte ze maar liefst negen Olympische medailles, waarvan er vijf goud waren. Ook voegde ze nog 41 WK-medailles toe aan haar indrukwekkende prijzenkast.

Vanaf 2017 boekte ze internationaal geen grootse prestaties meer. Wel won ze een wedstrijd bij de World Cup, als oudste schaatser (man of vrouw) ooit. Op de Olympische Spelen van Beijing werd ze op haar 49e negende op de massastart en in 2023 pakte ze zelfs nog een nationale titel op hetzelfde onderdeel. In 2021 ging Pechstein ook de politiek in en stelde ze zich verkiesbaar voor de Duitse partij CDU.