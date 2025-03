Jake Paul mist uniek moment Jutta Leerdam, stapt snel in luxe privéjet en komt met korte boodschap voor vriendin

Jake Paul is onderweg naar het Noorse Hamar, waar sinds donderdag de WK afstanden zijn begonnen. De Amerikaanse superster gaat daar uiteraard heen voor zijn vriendin Jutta Leerdam, al miste hij wel al een belangrijk moment.

Op Instagram is te zien hoe Paul in zijn gloednieuwe privéjet stapt. "Noorwegen, we komen eraan. Jutta heeft al haar eerste wereldtitel gewonnen in de teamsprint. Ze heeft nog de 500 en 1000 meter dit weekeinde. Schat, ik ben onderweg", vertelt hij in een video op zijn verhaal. Ook deelt hij nog een mooie foto van de zonsondergang.

Jutta Leerdam haalt met debutanten Suzanne Schulting en Angel Daleman gigantisch uit tijdens WK afstanden De Nederlandse vrouwen hebben op de WK afstanden met overmacht de teamsprint gewonnen. Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman vlogen over het ijs in Hamar en bezorgde de Nederlandse ploeg de tweede gouden medaille van de dag.

Eregast op WK afstanden

Dat Paul naar Hamar vertrekt heeft twee redenen. Uiteraard om zijn vriendin te supporten, maar ook om met de schaatsbond ISU in gesprek te gaan. Dat onthulde Leerdam daags voor de start van het toernooi. "Volgens mij vinden ze hem bij de ISU wel interessant omdat hij super goed is in dingen vermarkten. Ze kunnen vast iets van hem leren. Dat is goed voor de sport."

Jake Paul krijgt speciale behandeling voor WK afstanden, vriendin Jutta Leerdam geeft dringend advies Jake Paul is niet alleen door zijn vriendin Jutta Leerdam, maar ook door schaatsbond ISU uitgenodigd om bij de WK afstanden aanwezig te zijn. De Amerikaanse bokser en influencer is een officiële gast in het Noorse Hamar en Leerdam snapt die keuze wel.

Die gesprekken zullen ongetwijfeld de komende dagen plaatsvinden, want donderdag was Paul er nog niet. En juist op die dag miste hij al een wereldtitel van Leerdam.

Unieke wereldtitel

Samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman won Leerdam de teamsprint in Hamar. Dat was een trio dat nog nooit eerder samen schaatste in competitief verband. Daleman was met 17 dagen en 353 de jongste Nederlandse wereldkampioene ooit. "Echt superknap", sprak Leerdam over haar jonge teamgenote.

Gouden Jutta Leerdam baalt flink van 'gemiste kans': 'Ik denk dat het dan wel al klaar is' Jutta Leerdam pakte bij de WK afstanden in Hamar samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman goud op de teamsprint, maar na afloop baalde ze toch ook wel flink van een bepaald gegeven. "Ik vind het persoonlijk wel jammer."

Nederland heeft naast de drie sprintkanonnen die wereldkampioen werden ook nog Femke Kok in huis. Dat zit dus wel snor voor de Olympische Spelen in 2026, ware het niet dat het onderdeel niet op het programma staat. Sprinters hebben in tegenstelling tot langeafstandrijders dus minder kans op medailles in Milaan. "Dat vind ik persoonlijk wel heel jammer", aldus Leerdam.

Toch zal de Westlandse schaatsdiva niet te lang in de teleurstelling blijven hangen. Vrijdagavond staat alweer de 500 meter op het programma, waar ze kanshebster is op een medaille. Zaterdag rijdt ze ook nog haar geliefde 1000 meter.

Gouden Joy Beune twijfelde aan wereldtitel na eenzame rit: 'Het was best wel zwaar' Joy Beune pakte donderdagavond het goud op de 3000 meter bij de WK afstanden en werd daarmee de opvolgster van Irene Schouten. Toen ze over de streep kwam was ze echter nog niet helemaal zeker van haar zaak, maar uiteindelijk stond ze toch maar mooi met de gouden medaille om haar nek.

Alles over WK afstanden

Volg alles over de WK afstanden op de online schaatspagina van Sportnieuws.nl, met het laatste nieuws, de rittenschema's, uitslagen, interviews en de opmerkelijke zaken uitgelicht.