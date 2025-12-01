De Olympische Winterspelen zijn al over twee maanden, maar pas afgelopen weekend werden er voor het eerst wedstrijden gereden op de schaatsbaan in Milaan. Schaatsicoon Marianne Timmer keek met veel interesse naar de beelden uit Italië: "Dat blijft gewoon heel bijzonder."

Waar het gebruikelijk is dat het jaar voor de Spelen de WK afstanden worden gehouden op de olympische ijsbaan, is dat deze keer totaal anders. Dat heeft er alles mee te maken dat er in Milaan geen gloednieuwe schaatsarena is gebouwd. De Italianen kozen ervoor een congreshal om te toveren tot tijdelijke schaatshal en die is pas net klaar. De World Cup voor junioren van afgelopen weekend was dan ook de vuurdoop van de olympische schaatsbaan.

Timmer hield dat nauwlettend in de gaten, zo vertelt ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud: "Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe dat eruit ziet en hoe ze dat gaan doen. Het leek wel een beetje op Turijn (waar de Winterspelen in 2006 werden gehouden, red.). Wat ze hebben gemaakt is een hele grote hal. Het is wel redelijk laag, maar het zag er wel heel mooi uit."

Wel verbaast ze zich erover dat de schaatstoppers pas op de Spelen mee gaan maken hoe het is om op de baan te rijden. "Het blijft gewoon heel bijzonder dat daar geen World Cup gereden is of dat er vorig jaar geen WK afstanden is geweest. Wat dat betreft maken ze het wel heel spannend."

Beluister hieronder de aflevering van Dromen van Goud:

'Als we hadden gedoucht...'

Zelf heeft Timmer ook ervaring met een Olympische Winterspelen in Italië. Ze pakte er in 2006 haar derde en laatste olympische titel door de 1000 meter te winnen. Waar Timmer haar zaken dus goed voor elkaar had in Turijn, bleek dat bij de Italianen niet het geval.

"Daar hadden we hadden ze allemaal huisvesting gemaakt. Als we hadden gedoucht in de badkamer dan stond de kamer zowat blank, dus het was niet helemaal waterpas. Het goed afmeten was een beetje op z'n Italiaans gedaan dus ik hoop dat ze daarvan geleerd hebben", besluit Timmer.

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?