Nog minder dan een week en dan beginnen eindelijk de Olympische Winterspelen. Met name in de schaatssport hoopt Nederland flink wat medailles binnen te harken. Jutta Leerdam is een van de kanshebbers. In aanloop naar het toernooi in Milaan pronkt ze voor haar miljoenenpubliek alvast met een veelbesproken uitvinding die haar een handje moet helpen aan het goud.

Vlak voor de Spelen hebben de Nederlanders namelijk nieuwe schaatspakken gekregen. Op het OKT reden er al een aantal schaatsers mee. Tijmen Snel, Suzanne Schulting, Sebas Diniz en Stijn van de Bunt presteerden dusdanig goed dat ze zich plaatsten voor de Spelen en dus is er veel enthousiasme over de nieuwe kledij.

Alle achtien Nederlandse schaatsers zullen het nieuwe pak dragen. Sommigen hadden het tijdens de wedstrijden op de World Cup in Inzell eerder deze maand aan, maar er zijn er ook die er alleen nog maar mee getraind hebben. Daar is Jutta Leerdam er een van, maar ze lijkt enthousiast. Op TikTok doet ze een zogeheten 'reveal' van haar olympische pak, dat uiteraard voor een flink deel oranje is. "De Olympische Spelen komen eraan", zo schrijft ze.

Enthousiasme bij Jutta Leerdam

Eerder werd al duidelijk dat Leerdam, die haar eerste wedstrijd in het pak dus pas op de Spelen rijdt, enthousiast is over de nieuwe uitvinding. De nieuwe schaatspakken zijn een stuk aerodynamischer. Maker Bert van der Tuuk stelde eerder deze week al dat Leerdam 'overtuigd is van de voordelen.'

Al ging dat volgens hem nog niet zo gemakkelijk. "Ze is heel kritisch, wil altijd het beste hebben. Ze neemt niets zomaar voor waarheid aan. Daet maakt haar ook zo goed", aldus Van der Tuuk.

1000 en 500 meter voor Jutta Leerdam

Het moet op maandag 9 februari en zondag 15 februari resulteren in grootse schaatssuccessen. Op de negende rijdt Leerdam haar geliefde 1000 meter, waar ze een van de topfavorieten is voor olympisch goud. Bijna een week later hoopt ze ook op eremetaal op de 500 meter. Vier jaar geleden won ze zilver op de 1000 meter, achter Miho Takagi.

Vier jaar geleden won ze zilver op de 1000 meter, achter Miho Takagi.