De Noorse topschaatsster Ragne Wiklund was tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan drie keer goed voor een medaille. Hoewel ze een aantal keer nipt van de gouden plak verwijderd was, genoot ze zichtbaar van de prestaties van haar (Nederlandse) concurrenten: "We begrijpen elkaar beter dan onze vrienden thuis."

Waar sommige schaatsers zichtbaar balen wanneer ze net naast het goud grijpen, genoot Wiklund juist zichtbaar van haar concurrentie tijdens de Winterspelen. De Noorse behaalde tegen haar eigen verwachting in driemaal het podium in Milaan: twee keer zilver (op de 1500 meter 3000 meter) en brons op de 5000 meter. Een aantal keer was ze maar nipt verwijderd van een gouden plak.

'Dat is wat schaatsen spannend maakt'

Op de 1500 meter was Wiklund slechts zes honderdsten verwijderd van de tijd van Antoinette Rijpma-de Jong, die goud won op de afstand. Ook op de 5000 meter waren de verschillen minimaal. Wiklund zat zeven honderdsten achter het zilver van Merel Conijn, terwijl de Nederlandse ook maar nipt van goud verwijderd was.

Wiklund baalde daar niet van. "Ik denk dat sport zo hoort te zijn. En dat is ook wat schaatsen spannend maakt om naar te kijken. Natuurlijk hoop je dat de marges een keer jouw kant op vallen. Misschien een andere keer", is de Noorse nuchter in gesprek met Schaatsen.nl.

'Eerlijk podium'

Bovendien gunde Wiklund Rijpma-de Jong de gouden plak op de 1500 meter. "Ik was heel blij dat ik zo dichtbij goud zat. En Antoinette is al sterk op die afstand sinds ik senior ben. Ze verdient het echt. Ik vond het een eerlijk podium."

De band tussen de concurrenten op de ijsbaan is volgens Wiklund dan ook hecht. "We hebben dezelfde levensstijl en rijden dezelfde wedstrijden. Daardoor begrijpen we elkaar goed. Beter dan onze vrienden thuis ons begrijpen."