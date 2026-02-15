Hoewel schaatsicoon Irene Schouten, de koningin van de vorige Winterspelen, de schaatsen al een poosje aan de wilgen heeft gehangen, is ze bij de Olympische Winterspelen in Milaan aanwezig als analist voor de NOS. Tijdens enkele vrije uren trok ze er samen met haar voormalige rivaal Ragne Wiklund op uit om te hardlopen in de straten van Milaan.

Gedurende haar carrière, stond Schouten regelmatig tegenover de Noorse Wiklund. De twee schaatssters hadden een goede tegenstander aan elkaar, maar van een vijandige sfeer was er absoluut geen sprake. Hoewel Schouten haar schaatsen inmiddels in de kast heeft opgeborgen en zich vooral richt op de zorg voor zoontje Dirk, is de 25-jarige Wiklund nog altijd actief als topschaatsster.

Op de 3000 meter in Milaan werd de Noorse tweede achter de thuisfavoriete Francesca Lollobrigida. Op de 5000 meter werd ze afgelopen week derde, wederom achter Lollobrigida en achter de Nederlandse Merel Conijn, die verrassend tweede werd en maar nipt naast het goud greep.

Hardlopen en koffie

Wiklund is na de 3000 en 5000 meter nog niet klaar met de Spelen. Naar verwachting zal ze ook in actie komen op de 1500 meter en massastart. Tijdens een vrije dag werkt de Noorse dan ook aan haar conditie door de straten van Milaan te verkennen tijdens een rondje hardlopen.

Dat deed ze samen met Schouten. 'Rennen door de straten van Milaan met deze snelle vrouw', schreef Schouten bij een video op Instagram waar in te zien was dat ze samen met Wilund aan het hardlopen was. Na een rondje rennen, heeft het tweetal zichzelf vervolgens getrakteerd op een Italiaanse koffie, waar ze samen op een bankje van genieten.