Noorse schaatsheld Sverre Lunde Pedersen stopt ermee: 'Ik heb de motivatie niet meer'

Irene Schouten is gestopt, Thomas Krol is gestopt en nu stopt er nog een grote schaatsnaam. Sverre Lunde Pedersen rijdt volgend weekend nog het WK allround in Inzell en kapt daarna met zijn schaatscarrière.

Dat maakt de 31-jarige Noor bekend op zijn Instagram. Pedersen won op de Olympische Winterspelen van 2018 en 2022 goud op de ploegenachtervolging. Individueel werd hij wereldkampioen op het WK afstanden van 2019 in Inzell. Toen won Pedersen de 5000 meter. Los van zijn medailles (ook veel zilver en brons) staat Pedersen vooral bekend om zijn vreselijke pech.

Hij refereert er zelf ook even aan: 'Het is een reis geweest met ups en downs. Gouden medailles, een val die me een titel kostte en een valpartij op de fiets die me bijna het leven kostte', schrijft Pedersen op z'n Instagram. Die valpartij die hem een titel kostte, was op het WK allround van 2018. In het olympisch stadion in Amsterdam reed Pedersen in leidende positie op de afsluitende 10.000 meter, maar viel hij. Dat kostte hem de wereldtitel, die uiteindelijk naar Patrick Roest ging.

Valpartij op de fiets

In 2021 overkwam de Noor nog iets veel ergers: hij overleed bijna na een harde crash tijdens een training op de fiets. Hij liep onder meer een leverbloeding en twee breuken in zijn hand. Zelf zegt hij dus dat hij ook zomaar dood had kunnen zijn bij die crash. Hij herstelde volledig en schaatste de afgelopen jaren mee in de subtop. Wereldkampioen allround werd hij nooit, wel een aantal keer tweede. In Inzell, waar hij de enige wereldtitel pakte, wordt volgend weekend dus de cirkel rond op zijn laatste toernooi ooit: het WK allround.

'Geen motivatie meer'

'Het was een moeilijke beslissing, maar ik ben me gaan realiseren dat ik niet meer de motivatie heb om te blijven werken voor de resultaten die ik wil. Ik ben klaar voor het familieleven, dat niet meer bestaat uit het weg van huis zijn. De afgelopen jaren ben ik 250 dagen per jaar van huis geweest. In mijn topsportcarrière betekent dat negen jaar op in totaal vijftien jaar topschaatsen.'

Recent wereldrecord

Pedersen was dit seizoen ook onderdeel van de Noorse ploeg die een wereldrecord schaatste op de ploegenachtervolging tijdens het EK in Heerenveen begin januari. Dat record werd op de World Cup in Salt Lake City een paar weken later alweer verbeterd door de Amerikanen.