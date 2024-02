Thomas Krol in tranen bij eerbetoon in Thialf: 'Kon me geen mooier afscheid wensen'

Thomas Krol heeft zondagmiddag in een vol Thialf een passend afscheid gekregen. De olympisch kampioen op de 1000 meter van 2022 maakte eerder deze week bekend te gaan stoppen met schaatsen en werd tijdens de tweede dag van de NK sprint en allround uitgezwaaid door het publiek in Heerenveen.

Krol maakte zijn afscheid vrijdag bekend. Hij worstelde de laatste twee seizoenen met zijn vorm en heeft daarnaast een andere passie: vliegen. Krol werd toegelaten tot een opleiding bij luchtvaartmaatschappij KLM en wil graag piloot worden. Dat maakte zijn beslissing om te stoppen makkelijk.

De 31-jarige Krol werd zondag op het middenterrein gehuldigd en kreeg van de KNSB de Gouden Speld. Dat is een onderscheiding die grote schaatsers krijgen als ze stoppen. Irene Schouten kreeg die zaterdag bij haar afscheid ook. Ook kwam zijn naam op de erering in Thialf te staan. Daarnaast was er een speciale video voor Krol gemaakt met boodschappen van een aantal bijzondere mensen in zijn omgeving.

Olympisch kampioen Thomas Krol (31) stopt per direct met schaatsen en wil piloot worden: 'Dat vind ik belangrijker' Thomas Krol heeft vrijdag bekendgemaakt per direct te stoppen met schaatsen. De 31-jarige schaatser twijfelde al even over zijn toekomst, maar heeft nu de knoop definitief doorgehakt. Krol werd in 2022 olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij is na Irene Schouten de tweede schaatstopper die deze week heeft laten weten afscheid te gaan nemen.

Emoties

Coach Jac Orie, oud-schaatser Leo Visser, die na zijn carrière piloot werd, en collegaschaatsers Kjeld Nuis en Kai Verbij hadden mooie woorden over voor Krol. Ook zijn vriendin Ramona Westerhuis had een boodschap voor hem ingesproken en dat zorgde voor veel emoties bij de voormalig olympisch kampioen.

Krol sprak zelf het publiek ook nog even toe: "Ik kon me geen mooier afscheid wensen dan hier in een vol Thialf. Er stond hier ooit een jongetje die olympisch kampioen wilde worden én piloot wilde worden. Ik ben dankbaar dat ik het eerste doel heb bereikt." Hij bedankte het publiek en had nog een mooie : "Jullie hebben me tot grote hoogte geschreeuwd en dat zal ik nodig hebben in mijn tweede carrière."



Afscheidsrondje

Krol mocht daarna nog een afscheidsrondje schaatsen en werd hard toegejuicht door het publiek in Heerenveen. De schaatser won niet alleen goud op de Olympische Spelen in 2022, maar pakte toen ook zilver op 1500 meter. Daarnaast werd hij ook wereldkampioen sprint en won hij drie keer goud op de WK afstanden.