Noorse schaatskampioen onthult belangrijke les van 'koning' Kjeld Nuis: 'Hij doet dat altijd'

Peder Kongshaug werd afgelopen weekend de nieuwe wereldkampioen op de 1500 meter. De 23-jarige schaatser was de grote favoriet op de WK afstanden in eigen land. Hij blijkt een belangrijke les geleerd te hebben van Kjeld Nuis.

Kongshaug werd eerder al Europees kampioen op de 1500 meter, maar moest het op de WK afstanden eerst nog maar eens waarmaken. Hier stond de Amerikaanse regerend wereldkampioen Jordan Stolz namelijk ook aan de start.

Koning Nuis

"De afgelopen weken heb ik genoten van de druk die deze thuiswedstrijd met zich meebracht. Het wakkerde het vuur in mij extra aan. Ik wist voor vandaag dat ik de beste zou zijn", vertelde hij aan Schaatsen.nl. Hij overleefde de druk en pakte het goud, voor Jordan Stolz en nummer drie Connor Howe.

Kongshaug haalde veel voordeel uit zijn rit met de Chinees Zhongyan Ning, die uiteindelijk de vierde tijd reed. Hij stemde zijn raceplan af op de Chinese concurrent, iets wat hij afgekeken heeft van Nederlander Nuis. "Ik heb van de koning, Kjeld Nuis, geleerd dat je het maximale moet halen uit je tegenstander. Hij doet dat altijd", vertelt hij eerlijk.

Te vroeg om te juichen

De Noor noemt Nuis 'waarschijnlijk de beste 1500 meter-schaatser ooit' en twijfelde of zijn tijd wel goed genoeg zou zijn voor het wereldkampioenschap. "Kjeld en Jordan Stolz moesten nog aan de start verschijnen. Het was te vroeg om te juichen. Die slotronde van Jordan vond ik zenuwslopend. Hij kwam heel dicht bij mijn tijd. Gelukkig had ik wat karma over."

De overwinning zorgde voor tranen bij Kongshaug. "Wat mijn titel nog mooier maakt, is dat iedereen die eraan heeft bijgedragen op de tribune zit: mijn vrienden, familie en sponsoren. Ik kijk ernaar uit vanavond een glas champagne met ze te drinken", vertelde hij emotioneel.

Huilende ploeggenoot

Ook ploeggenoot Sander Eitrem was meer dan trots. "Hij was aan het huilen, terwijl hij na zijn eigen titel op donderdag geen traantje hoefde te laten. Dan zie je wat voor geweldige band we hebben.”