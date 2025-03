Kjeld Nuis maakt knullige fout bij lieve verrassing voor schaatskoningin Joy Beune: 'Oeps'

Joy Beune mag eindelijk languit op de bank gaan liggen. De koningin van de WK afstanden - waar ze drie gouden medailles won - stuitte bij thuisaankomst op een lieve verrassing van vriend Kjeld Nuis. Al ging niet alles goed.

De 25-jarige Beune was de succesvolste Nederlander op de WK afstanden in het Noorse Hamar. De schaatsster pakte goud op de ploegenachtervolging, 1500 meter en 3000 meter. Een wereldprestatie die stukken beter was dan haar vriend Nuis, die door een blessure slechts een bijrol speelde.

Bij aankomst in Nederland kon Beune maandag nog niet naar huis. Samen met Nuis was ze aanwezig aan de tafel van talkshow BEAU. "Ik ben net geland en wel moe nu", waren haar eerste woorden. Ook Nuis nam plaats bij presentator Beau van Erven Dorens. "Ik vind het best bijzonder dat hij zelfs tijdens en na zijn eigen trainingen nog naar mij kijkt", lachte Beune.

Verrassing voor Beune

Hoewel Nuis net zoals Beune aan tafel zat bij BEAU, verzorgde hij een lieve verrassing voor zijn vriendin. Toen het schaatskoppel eindelijk thuis arriveerde werd Beune verrast met een versierd huis. Ze deelde haar impressie op haar Instagram Stories.

Haar woonkamer was versierd met gouden ballonnen en vlaggetjes. Door de kamer heen waren er meerdere gouden drieën te zien, verwijzend naar de drie gouden medailles die Beune won. Ook stond er een fles champagne op tafel.

Fout Nuis

In de romantische actie had Nuis wel een fout gemaakt. "Ja, hij is ervan bewust dat de 3tjes verkeerd om hangen", schreef Beune lachend bij de beelden. Dat één gouden drie in spiegelbeeld hangt, kan nog, maar te op de beelden is te zien dat bij binnenkomst van Beune álle drieën verkeerd hangen. En dat kan geen toeval meer zijn.

Nuis kan er zelf wel om lachen. Hij deelde de beelden van de verrassingsactie en schrijft: "Oeps".