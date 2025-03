Schaatsliefjes Kjeld Nuis en Joy Beune samen op tv: 'Jij hebt het mooiste schaatsen van iedereen'

Kjeld Nuis toonde zich maandagavond super lief voor zijn vriendin Joy Beune. Samen zaten ze in de talkshow BEAU op RTL 4 en daarin was de 35-jarige schaatser zeer complimenteus over 'de koningin van de WK afstanden'. "Jij schaatst het mooist van iedereen", sprak hij liefkozend.

Nuis speelde, mede door eigen schuld, een bijrol op de WK afstanden. Alle aandacht ging naar Beune, die drie wereldtitels veroverde in het Noorse Hamar. Maar na al haar zeges stond vriendlief Nuis op haar te wachten om haar te feliciteren, maar ook om al meteen te analyseren en Beune tips te geven. Dat kan hij door zijn ervaring (Nuis is 35, Beune 25) als geen ander. Soms tot irritatie aan toe, onthult Beune met een lach.

'Praten niet veel over schaatsen'

"Ik vind het best bijzonder dat hij zelfs tijdens en na zijn eigen trainingen nog naar mij kijkt", vindt ze van 'analyticus' Nuis. Hij vindt dat er in hun relatie al veel veranderd is de afgelopen jaren. "We praten thuis niet zoveel over schaatsen. Ik ben er wel wat meer mee bezig dan jij", glimlacht hij richting zijn vriendin aan de overkant van de tafel. "'Hou nou maar je kop', zei ze dan weleens. Maar nu weet ze al veel beter hoe het dan met mij is. 'Laat me maar even, ik weet het zelf ook wel', is nu vaak haar antwoord."

'Het mooiste schaatsen van iedereen'

De 1500 meter was de afsluitende afstand van Beune in Hamar. Nuis bekeek 'm van dichtbij. "Dit gaat 'm niet worden, dacht ik. En de coaches dachten dat ook. De opening was niet best, de eerste volle ronde niet. Het was één van haar slechtste openingen van het seizoen. Terwijl ze die juist steeds beter op orde had." Toen volgens Nuis Beunes grote concurrente Miho Takagi schaatste, zag dat er veel beter uit. "Maar jij hebt het mooiste schaatsen van iedereen", sprak hij liefkozend. "Dat zeg ik niet alleen, maar ook de experts. Dat is jouw kracht, ook het tanden op elkaar en door."

'Jij bent echt een flapuit'

Presentator Beau van Erven Dorens hoorde een duidelijk verschil in karakters tussen de schaatsliefjes. Beune kon dat goed omschrijven. Zich richtend tot Nuis zei ze: "Jij bent echt een flapuit en ik ben rustiger." Een beetje zoals dat tijdens het interview ook bleek, merkte Van Erven Dorens lachend op.