Femke Kok maakte op de Olympische Winterspelen haar favorietenrol op de 500 meter volledig waar door in een olympisch record het goud te pakken. Die status bracht vooraf veel druk van buitenaf met zich mee, maar ook van de schaatsster zelf. Haar moeder stuurde daarom vlak voor de gouden race een bijzonder bericht, zo onthult Kok in de talkshow Eva.

Kok won haar laatste 23 500 meters voor de Spelen en was dus met afstand de topfavoriete. Ze moest het echter nog wel even doen, terwijl iedereen, waaronder Kok zelf, verwachtte dat ze het goud zou gaan pakken. Uiteindelijk maakte de schaatsster die verwachtingen volledig waar door met een olympisch record van 36,49 en een voorsprong van 0,66 seconde op nummer 2 Jutta Leerdam de titel te pakken.

'Ik stond zo te trillen'

Aan tafel bij presentatrice Eva Jinek vertelde Kok samen met Jenning de Boo, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout over haar olympische avonturen. De schaatsster vertelde aan tafel dat de zenuwen door haar lijf gierden voor haar race in Milaan: "Ik stond aan de start en ik was zo aan het trillen. Ik heb in jaren niet zoveel spanning gevoeld. Een heel apart gevoel, maar toen ik los was, kwam het er allemaal uit. Alsof alle agressie die ik had, eruit kwam en dat reuslteerde in iets moois."

Kok is zich er van bewust dat die spanning voor een ander resultaat hadden kunnen zorgen: "Ik had ook kunnen blokkeren, ik legde mezelf veel druk op." Jinek werpt haar voor de voeten dat ze tegen haar ouders had gezegd dat ze gefaald zou hebben als ze geen goud won. "Dat heb ik gezegd", bevestigde Kok. "Dat vonden ze moeilijk, maar dat is wat ik voelde. Ik wist dat het moest lukken als ik een goede rit zou rijden."

Bericht van moeder

De schaatsster kreeg vlak voor de rit nog een heel bijzonder bericht van haar moeder en Jinek wilde maar al te graag weten wat daar precies in stond. "Dat ze trots op me waren ongeacht het resultaat en dat ik me niets moest aantrekken van wat anderen zeggen", onthult Kok in het programma.

Dat berichtje hielp de kersverse olympisch kampioene een beetje, maar ze was toch vooral met andere dingen bezig. "Het relativeert ook wel, maar ik had een doel in mijn hoofd en dat was het enige waar ik aan dacht."