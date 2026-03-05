Topschaatsster Femke Kok staat na haar succesvolle Spelen weer op het ijs tijdens de WK sprint. De kersvers olympisch kampioene kreeg in Thialf een enorme boost en dat leverde haar zelfs een baanrecord op.

Kok begon het toernooi donderdag met haar favoriete afstand, de 500 meter. Daarop werd ze in Milaan nog olympisch kampioen. Bovendien won ze het zilver op de 1000 meter en dus is ze de grote topfavoriet voor het sprintoernooi in Thialf.

Toch moest ze weer even in een wedstrijdmodus komen. Toen ze aan de start stond van het eerste onderdeel op de WK sprint ging de knop weer om. "Als je dan zo wordt omgeroepen als olympisch kampioen... Dat is zo vet", vertelt ze bij NOS. "Daar kreeg ik zo veel motivatie van."

Boost

Het doel van Kok is dan ook duidelijk. "Ik wil hier gewoon graag een goed toernooi rijden. Ik sta hier niet voor niks aan de start. Dit is een mooi begin", zegt ze. "Ik kreeg wel een boost aan de start." Ze klokte uiteindelijk 36.67.

Ze was ruim 1.26 seconden sneller dan de nummer twee. Suzanne Schulting reed 37.30. "Dat is lekker. Maar je kan gewoon geen fouten maken. Je moet scherp blijven. Maar het is wel een lekker begin." Op de WK sprint worden twee omlopen van de 500 en 1000 meter verreden.

Eerste wereldtitel?

Na haar voorsprong op de 500 meter, verscheen Kok op de 1000 meter dan ook wat meer relaxed aan de start. "Het helpt natuurlijk wel dat je een grote voorsprong hebt, maar ik wilde mijn voorsprong uitvergroten en gewoon laten zien dat ik ook een goede 1000 kan rijden en dat ging vandaag goed. De opening ging lekker en het eerste rondje reed ik misschien iets te voorzichtig, maar ik kon gewoon lekker blijven schaatsen en daar tevreden over zijn."

Over haar potentiële eerste wereldtitel nadenken, wil de topschaatsster nog niet. "We moeten nog twee afstanden, dus laten we niet op de zaken vooruit lopen. Ik moet ook blijven staan en je weet dat op sprinttoernooien altijd iets kan gebeuren, dus ik houd mijn hoofd scherp."