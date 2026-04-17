Ivanie Blondin heeft een bijzonder verhaal gedeeld dat ze meemaakte tijdens de Olympische Winterspelen. Ze liep daar Novak Djokovic plots tegen het lijf en voerde een gesprek met hem, maar eigenlijk sprak ze meer met zijn zoons.

Blondin vertelt de anekdote over het tegenkomen van Djokovic tegenover de Canadese TV. "Ik had geen idee dat hij daar was. Ik was bij het kunstschaatsen en moest daar wat mediazaken opnemen. Het was het teamevenement, maar we konden het niet helemaal afkijken. Ik wilde naar huis en wij liepen om het stadion heen om de auto te pakken, maar toen liep hij ons ineens voorbij", vertelt Blondin over de manier waarop ze Djokovic tegenkwam.

De Canadese Blondin vertelt vervolgens dat haar moeder geobserdeerd is door tennis en dat ze het zelf ook erg leuk vindt om te kijken. Een foto'tje met het Servische tennisicoon kon dan ook niet ontbreken. Djokovic was ook met zijn twee zoontjes en Blondin raakte eigenlijk meer in gesprek met die jongens dan ze praatte met de toptennisser.

Blondin viel het vooral op dat Djokovic en zijn gezin zo lief en normaal zijn gebleven. "Ik sprak eigenlijk meer met die jongens, omdat zij het heel leuk vonden om bij de Olympische Spelen te zijn en een atleet te ontmoeten. Ik zei tegen ze dat ze naar het schaatsen moesten komen kijken en dat vonden ze heel leuk. Het waren hele leuke mensen, heel normaal gebleven ook."

Blondin op de Olympische Spelen

Op het moment dat Blondin Djokovic en zijn gezin tegenkwam, waren voor haar de Olympische Spelen nog niet eens begonnen. Later bleek het een succesvolle editie voor haar te zijn. Blondin pakte een zilveren plak achter Marijke Groenewoud bij de mass start.

Haar hoogtepunt was de gouden medaille die ze samen met Isabelle Weidemann en Valerie Maltais won tijdens de ploegenachtervolging. Daarmee prolongeerde Blondin de gouden medaille die ze op hetzelfde onderdeel won tijdens de Winterspelen vier jaar eerder in Beijing. In datzelfde jaar pakte ze ook al zilver op de mass start.