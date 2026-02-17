Canada won dinsdag de ploegenachtervolging bij de vrouwen en dus is het thuisland enorm trots op de prestaties van olympisch kampioenen Isabelle Weidemann, Valerie Maltais en Ivanie Blondin. Toch wordt de overwinning op Nederland in de grote finale in perspectief geplaatst. De zege op Amerika in de halve finales smaakt veel zoeter.

Bij het vieren van hun gouden medaille botsten de vrouwen op de Nederlandse trainer Remmelt Eldering, die verantwoordelijk is voor het succes van de Canadeze schaatssters. Lachend vielen ze ten ijs, voordat de ereronde verder kon met de vlag om de schouders van de winnaressen. Op de muziek van de Canadese zangeres Shania Twain (Man, I feel like a woman) zongen de vrouwen uit volle borst mee.

'Amerikaanse rivalen volledig kapotgemaakt'

Dat Nederland in de grote finale verslagen werd en Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud naar het zilver werden verwezen, wordt in een bijzin genoemd. Meer aandacht is er voor de Canadese zege op de Amerikaanse vrouwen in de halve finales. "De Amerikaanse rivalen werden volledig kapotgemaakt", klinkt het in de Canadese krant National Post. De superlatieven kunnen niet los gezien worden van de politieke spanning tussen beide landen sinds de Amerikaanse president Donald Trump Canada 'de 51ste staat van Amerika' noemde.

'Nederland zwaar op de benen'

CBC-analiste en voormalig olympisch schaatsster Anastasia Bucsis zag dat Nederland 'relaxed' oogde, maar toch 'zwaar op de benen' stond te schaatsen in de tweede helft van de race. Volgens haar vormen de Canadese vrouwen Weidemann, Maltais en Blondin de beste ploegenachtervolging ooit.

Italië dolgelukkig met goud

De toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport, bekend van de roze pagina's, is in de wolken met het goud voor de Italiaanse mannen op de team pursuit. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini en Michele Malfatti versloegen het ongenaakbaar geachte Amerika. De 'Pain Train' haperde flink in Milaan, maar dat kan ze in Italië niks schelen. "Italië kijkt weer op iedereen neer. Dit trio is meer dan waardig en ervaring telt zeker mee", schrijft Gazzetta over het trio, bestaande uit dertigers.

'Amerikanen smolten als sneeuw voor de zon'

"Met één ronde te gaan smolten de Amerikanen als sneeuw voor de zon. Die zon schijnt nu boven het Italiaanse trio. Het is gedaan en het is één groot feest, voor heel Italië. Als het geen sportwonder is, dan komt het in ieder geval heel dichtbij. Ghiotto's comeback is duidelijk. Malfatti's glimlach is duidelijk en Giovannini's ervaring is duidelijk. Het is een gebrand trio, gebouwd met wilskracht."