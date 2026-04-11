Marijke Groenewoud is na een vakantie in Spanje terug in Nederland, maar dat betekent niet dat ze ook gelijk weer thuis is. Op haar Instagram deelt de Olympisch kampioene beelden dat ze in Zuid-Limburg op de fiets zit met oud-marathonschaatsster Merel Bosma.

Groenewoud pakte op de Olympische Winterspelen een gouden plak op de mass start en vervulde daarmee haar olympische droom. Na de medailleceremonie kreeg de schaatsster nog een verrassing. Groenewoud werd ten huwelijk gevraagd door haar vriend Mike Dogterom en zei volmondig 'ja'. Daarna ging het stel op vakantie naar Spanje om uit te rusten van een druk schaatsseizoen.

Na het schaatsseizoen zei Groenewoud dat ze lekker ging ontspannen en ging kijken naar hoe haar verloofde en wielrenner Dogterom op de fiets zou springen. Daar hield ze zich niet helemaal aan. In Calpe zat Groenewoud zelf ook regelmatig op de fiets voor een trainingsrondje. Gelukkig was er ook genoeg tijd voor ontspanning. Zo bezocht het stel ook een wedstrijd van de Spaanse voetbalclub Valencia.

Zuid-Limburg

De vakantie zit er echter op en Groenewoud is weer in Nederland. De schaatsster uit het Friese Grou is alleen niet constant thuis, want vrijdag dook de olympisch kampioene ver van huis op in Zuid-Limburg. Daar maakte ze ook een trainingsrondje op de fiets en dat deed ze niet alleen. Ze sleurde haar voormalig collega Merel Bosma mee de fiets op door het heuvelachtige landschap in de zuidelijke provincie.

Merel Bosma

Bosma is een 33-jarige schaatsster die Groenewoud goed kent vanuit het rijden van de schaatsmarathons. Na jaren van vele marathons besloot de schaatsster uit Heerenveen om in januari 2024 een punt achter haar carrière te zetten. Een enorm lastig besluit voor Bosma.

"Ik wil en kan nog wel honderd procent voor het schaatsen gaan, maar dat betekent dat ik niet meer honderd procent op mijn werk kan geven. Privé wil ik ook andere dingen doen. Het lukt me gewoon niet meer", vertelde Bosma over haar leven buiten het schaatsen. In haar loopbaan kruiste ze regelmatig de degens met schaatssters als Irene Schouten, Groenewoud en Carien Kleibeuker.