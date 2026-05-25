Topshorttrackers Jens van 't Wout en Melle van 't Wout kwamen behangen met medailles terug van de Olympische Winterspelen. Nederland leerde de schaatsende broers beter kennen tijdens die weken in Italië. En wie nog meer wil zien en horen van de twee, kan terecht bij hun vlogs. Deze week verscheen hun tweede.

Het lijkt erop dat de in Canada geboren en daar deels opgegroeide broers Van 't Wout van plan zijn om regelmatig vlogs te maken en plaatsen. Eerder in mei verscheen op hun YouTube-kanaal Melle & Jens een video over hun bezoek aan de wielerwedstrijd Amstel Gold Race.

En de tweede productie heeft ook een sportief tintje, want ditmaal zijn Jens en Melle van 't Wout aanwezig bij de Catalan motorcycle Grand Prix in Barcelona. Dan hebben we het over motorsport: MotoGP.

Fake tickets?

De olympische helden blijken tickets te hebben gescoord om in de paddock te mogen komen. Alhoewel, zijn het echte kaarten? Bij de toegangspoort grappen ze: "Dit is the moment of truth, of we naar binnen mogen." Ze worden inderdaad toegelaten, waarna klinkt: "De fake passes hebben gewerkt!"

Eenmaal in de paddock en bij het circuit nemen ze een bakkie koffie en mogen ze ook op het asfalt lopen, waarop de motoren gaan racen. Veel van wat ze zeggen is overigens lastig te horen, want de motoren ronken nogal luid. Al met al maakt de vlog een warrige indruk, maar dat vinden ze zelf ook, blijkt daarna.

'Wat hebben we gefilmd?'

En dan komt er ineens een harde knip in de video. "Goedemorgen vanaf het circuit", zegt Melle, kennelijk de dag na de eerdere beelden. "Ik weet niet precies wat we gisteren hebben gefilmd. We hebben een hoop ditjes en datjes gefilmd, maar er zat niet echt een verhaal in. Bij het monteren ga ik proberen het zo in elkaar te zetten dat het wat logischer lijkt."

Topatleten als ze zijn, pakten ze ook hun moment om een sportieve prestatie te leveren. Ze renden 10 kilometer over het asfalt en deden daar 58 minuten over. "We sluiten de video nu af", aldus Melle. "We reizen morgen terug. Dat hoeven julile niet te zien, daar is niks bijzonders aan. De volgende video is denk ik als we weer op het ijs staan."

