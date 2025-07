Topsporter zijn en dus ook topprestaties leveren gaat zeker niet vanzelf. Topschaatsster Jutta Leerdam, de verloofde van bokser Jake Paul, wijst op de offers die het vergt om tot 's werelds besten te behoren. Al roept ze daarme op social media ook wat kritiek op.

In een post op TiKTok heeft Leerdam, voormalig wereldkampioene sprint en regerend Europees kampioene sprint, het over 'de offers die niemand ziet'. In de video met trainingsbeelden schrijft ze: "Ik ben een vrouw die het allerhoogste wil bereiken", gevolgd door: "Daardoor ben ik nooit in staat om tijd door te brengen met familie en geliefden."

'Het is een baan'

De 26-jarige sprintster van Team Kafra uit 's-Gravenzande wijst op de vele traininskampen, wereldwijde reisjes om wedstrijden te rijden en strakke dagschema's die ze als topsporter moet ondergaan. Aan de andere kant: daar staan veel mooie en fijne zaken tegenover die mensen met minder impactvolle beroepen niet kunnen of zullen bereiken. Zoals dik prijzengeld, de vele kansen die roem met zich meebrengt en een kast vol medailles.

Sommige volgers reageren een tikje kritisch op de statements van Leerdam. Ze lijken het een zielig verhaal te vinden. "Dat heet een baan", zo reageert iemand droogjes. Leerdam reageert in de comments op Jules: "Een baan houdt dus in dat je maandenlang je verloofde en je familie niet ziet?"

De prijs van succes

En daar reageert iemand anders weer met een scherpe tekst op, waarin de visie van Leerdam wordt aangevallen: "Dat is niet waar", schrijft 'hundredmilliondreams', waarmee die persoon bedoelt dat het juist wel bij veel banen zo is dat die offers vergen.

"Bij de meerderheid van banen moet je verhuizen naar een andere stad, of elke dag reizen naar een andere stad", zo gaat het bericht verder. "Of je moet wereldwijd afreizen naar vergaderingen of ontmoetingen. Elke directeur of CEO moet hiermee omgaan. Dit is de prijs die je betaalt voor een hoog salaris en succes."

En een ander zegt: "Dit is toch je eigen keus? Je kiest voor je carrière en je kiest niet voor je familie." Maar er is ook begrip voor Leerdam: "Ja, het is een keuze, maar het kan ook pijn doen. Mensen hebben gevoelens."

Olympische Winterspelen

Leerdam is ondertussen ook druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schaatsjaar. De topschaatsster wacht een van de belangrijkste maanden uit haar sportleven. Leerdam wil zich koste wat kost plaatsen voor de Olympische Spelen van MIlaan. Die vinden in februari 2026 plaats. Leerdam hoopt op goud op 'haar' 1000 meter. Daarnaast mikt ze op een fraaie prestatie op de 500 meter.