Mark Tuitert geniet er intens van als hij de waan van de dag even los kan laten tijdens 'uitstapjes uit het leven dat ingedeeld is in hokjes'. Zo maakte de Nederlandse schaatskampioen (45) 'iets vreemds' mee toen hij recent naar een concert ging en in Italië aan zijn overleden moeder dacht.

Tuitert verraste in 2010 vriend en vijand met goud op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver. Die prestatie zal hij zijn leven lang met trots dragen. Nederland zal hem ook vooral kennen als die olympisch schaatskampioen, maar zelf wil hij soms even los van die naam komen. Dat lukte bij een concert van Oasis in Manchester, waar hij op bezoek ging en intens genoot.

'Hebben we allemaal mee te maken'

"Het was heerlijk. Vooral omdat het een uitstapje betekende uit het leven dat ingedeeld is in hokjes, en waar we allemaal mee te maken hebben. We proberen alles te controleren en te ordenen met ons hoofd. We balanceren tussen werk en gezin, agenda’s en vrije tijd. We zijn te druk, of soms gewoon bang om onszelf te zijn. En daarmee missen we een essentiële levensenergie", schrijft Tuitert in zijn eigen column.

Emotionele zuivering

Tijdens dat concert ervaart hij 'iets vreemds'. "Er gebeurt iets. Iets wat de Griekse wijsgeer Aristoteles ‘catharsis’ noemde, of vertaald: emotionele zuivering. Samen emoties beleven en doorleven zuivert, niet alleen voor jezelf, maar helemaal met een grote groep gelijkgestemde, op twee benen lopende apen met grote hersenen. Na afloop zuchtte het publiek van verlichting, met een lach en een traan. Gedeelde emoties", probeert de Europees kampioen allround van 2004 het vreemde gevoel te omschrijven.

'Niet alleen in je lijden'

Dergelijke emoties komen bij Tuitert ook vaak op in kerken, waar hij aan zijn overleden moeder moet denken. Zo ook op vakantie in Italië een paar weken voor het concert. "In zo’n kerk neem ik even de tijd om aan haar te denken en het verlies van haar dood te voelen. Dat lucht op. Het gaat om het gevoel dat je niet alleen bent in je lijden. Tegenslagen, verdriet en verlies hoef je niet alleen te dragen. Er gingen mensen je voor, er komen mensen na jou, en er staan mensen naast je die vergelijkbare dingen voelen en meemaken. Dat idee zuivert."

'Deel je diepste emoties'

Daarom hoopt Tuitert ook dat meer mensen dat gevoel ervaren en geeft hij tips om dat te bereiken. Een van de drie aanbevelingen van de oud-schaatser is: 'Deel je diepste emoties met je vrienden, vriendinnen of partner op een kalme en open manier.'