Oud-topschaatser Mark Tuitert blikt terug op moeilijke momenten: 'Ik ben totáál mezelf kwijtgeraakt'

Mark Tuitert kende niet de makkelijkste route naar de top. De oud-topschaatser gold als groot talent, maar ondertussen speelde er thuis veel. Zo lagen zijn ouders in scheiding en ging Tuitert iets té veel in zichzelf geloven.

Uiteindelijk won Tuitert onverwachts goud op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver. Daardoor bracht hij de biografie Vancouver 210210. Zonder strijd geen overwinning uit. Daarin lijkt het volgens schrijfster, columniste en actrice Daphne Deckers niet dat hij op weg is naar olympisch goud. "Alles wat mis kon gaan, gaat ook mis. Je had wel extreem veel stress in je leven als profschaatser", zegt ze in haar podcast Daphne op Donderdag, waar Tuitert te gast is.

Dat beaamt Tuitert. "Ik heb wel wat hobbels moeten nemen. Toen ik in 2010 goud won was dat ook meteen het verhaal. Ik stond met Willem-Alexander op het podium van het Holland Heineken House en ook mijn concurrenten zeiden als we het iemand gunnen, ben jij het. Iedereen wist ook wel de route die ik heb afgelegd, dus dat voelde ook heel mooi. Maar op dat moment zelf niet", blikt hij terug op het begin van zijn carrière.

Groot ego

"Toen ik twintig jaar oud was en als groot talent in het schaatsen kwam, waren het gouden bergen. Ik had een dik contract, zat in een hele grote ploeg met Peter Mueller als coach. Gas erop, veel geld verdienen. Mooie auto’s, hard trainen. Ik vond mezelf fantastisch, ik ging goud winnen op de Olympische Spelen in 2002 als iemand het vroeg aan mij. Ik ging helemaal mee in die golf", weet Tuitert nog.

"Ik was een perfecte om totaal te mislukken, wat ook gebeurde. Ik raakte zwaar overtraind, ging niet naar de Olympische Spelen in 2002. Toen was ik 20, 21 jaar oud. Ik ben totaal mezelf kwijtgeraakt daarin. En dat was nog maar het begin", herinnert Tuitert zich. "De stemmen gingen wel: 'Dit is het einde van zijn carrière. Het is een leuk talent, dik contract en hij kon het niet waarmaken. Jammer'."

Moeilijke thuissituatie

Wat ook niet hielp, waren de problemen achter de schermen. De ouders van de oud-schaatser waren op dat moment net gescheiden. "Het was niet de situatie waar je dacht nou lekker, ik doe eventjes de beentjes omhoog en hier kan ik thuiskomen", erkent Tuitert. Hij kocht van zijn nieuwe, goedbetaalde contract de aanbetaling van zijn moeders nieuwe huis, in de hoop alle zorgen weg te nemen. "Super ongezond, als je er achteraf bij nadenkt."

"Het was een overlevingsmechanisme. Ook voor mezelf, om rust te vinden, om rust te kopen." Dat pakte totaal verkeerd uit. Drie weken voor het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) was Tuitert, terwijl hij overtraind was, nog bezig met verhuizen. "Ik zat in zak en as, ik had er geen vertrouwen meer in. Ik had mezelf vast gemetseld. Mijn vader en moeder zaten in die situatie, dat ging ten koste van mijn presteren."

Kiezen voor eigen pad

Door z'n slechte vorm verloor Tuitert zijn goede contract en dus uiteindelijk ook het huis. Toch was het ook iets goeds, aangezien hij zo zijn eigen appartement in Heerenveen vond en koos voor zijn eigen pad. Hij nam afscheid van zijn moeder, had geen contact meer met zijn vader. Tuitert kwam terecht bij Jac Orie en beleefde daar weer zijn eerste successen.

Maar pas toen Tuitert alle littekens van zich af gooide, wist hij zijn grootste succes te boeken in Vancouver. Daar won hij goud op de 1500 meter. Inmiddels had hij weer contact met zijn vader, die bij zijn olympische succes was. Zijn moeder niet. Zij kampte destijds met zware depressie. De moeder van Tuitert pleegde uiteindelijk in 2012 ook zelfmoord, waar hij heel open over is:

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.