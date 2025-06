Ze won in 2018 olympisch goud op de 5000 meter, maar schaatsster Esmee Visser ging de jaren daarna door een diep dal. De inmiddels 29-jarige kampte jarenlang met een mysterieuze blessure. Toen ze eindelijk een oorzaak vonden en Visser werd geopereerd begon ze met revalideren. Daar liep ze tegen een aantal opmerkelijke dingen aan.

Visser bleek na jaren van vervelende klachten last te hebben van een gescheurde labrum. Daardoor had ze veel last van haar heup. De eerste klachten begonnen 3,5 jaar geleden. In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vertelt ze dat ze nog een flinke weg te gaan heeft om weer topfit te worden.

In het voorjaar werd ze geopereerd en inmiddels is ze druk bezig met revalideren. Naast dat het natuurlijk een fysieke uitdaging is, merkt ze ook veel dingen op waar ze normaal gesproken nooit bij stilstond. "Ik loop nu weer zonder krukken. Ik moet zeggen: je gaat door je revalidatie alle kleine momentjes en puntjes in het leven waarderen."

Problemen met auto en de stoep

Ze noemt een aantal voorbeelden. "De eerste vier weken mocht ik niet autorijden en mocht ik op twee krukken lopen. Dan kom je voor het blok te staan en zie je hoe de stoepen oneveredig zijn aangelegd. Als je een kopje koffie wil drinken: je hebt geen handen om dat mee te nemen. Je bent zo afhankelijk van andere mensen om te vragen of ze iets willen doen. Je kan je kleren niet zelf aan doen..."

Omdat ze wekenlang niet mocht autorijden en twee krukken niet het handigste vervoersmiddel zijn, werd het wereldje van Visser ineens heel klein. "Hoe kom je ergens? Lopend kom ik 100 meter verder en dan is het ook wel klaar. De buurt kent me nu wel. Drie keer per dag moest ik rondjes lopen."

Gesprekken met mensen

Daar zaten geen avontuurlijke routes bij. "Mijn vriend zei op een gegeven moment: heb je verschillende rondjes? Nee, ik loop steeds hetzelfde. Dan kennen ze me en is het beperkt tot een bepaalde groep. Ik ben wel een paar keer mensen tegengekomen die vroegen wat ik had. Want jij loopt zo vaak langs."

Inmiddels gaat het telkens dus een stukje beter met Visser. Ze hoopt dat ze niet te veel wedstrijden hoeft te missen, al staat er nog een maandenlang herstel te wachten. Het grote doel vindt later in het seizoen plaats. Eind december moet ze zich zien te plaatsten voor de Olympische Spelen van Milaan. Die staan gepland voor 6 tot en met 22 februari.

