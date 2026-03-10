Antoinette Rijpma-de Jong beleefde afgelopen schaatsseizoen haar ultieme hoogtepunt als professioneel schaatsster. De Friezin bekroonde haar carrière met een olympische titel. Vooral daardoor schaatste ze een aanzienlijk bedrag aan prijzengeld bij elkaar.

Het was de enige olympische medaille die ze nog miste: goud. En die heeft ze inmiddels ook op haar palmares staan. Rijpma-de Jong was de beste op de 1500 meter in Milaan en boekte daarmee de grootste zege uit haar loopbaan.

Dat zorgde voor enorm veel blijdschap en emoties bij de atlete van Team Reggeborgh. Vooral door haar persoonlijke verhaal werd ze nog meer een rolmodel voor velen. Ook zorgen haar prestaties op het ijs er voor dat Rijpma-de Jong de komende tijd geen kou hoeft te lijden. Bij elkaar verdiende ze namelijk een behoorlijk leuke som geld.

Olympische Spelen

Voor Rijpma-de Jong zal het afgelopen schaatsseizoen voor altijd in het teken staan van haar olympische titel. In Milaan verraste ze vriend en vijand met het goud op de 1500 meter, na verder een vrij moeizaam seizoen. Die titel is direct ook de grootste inkomstenbron van de 30-jarige Friezin. Haar gouden medaille was namelijk goed voor 30.000 euro.

WK allround

Misschien kwam het door alles wat er op haar af kwam na de Spelen, zelf stelde Rijpma-de Jong dat ze behoorlijk 'geleefd' was, maar op de WK allround kwam het er niet helemaal meer uit. Het resultaat was een verdienstelijke vijfde plek, vrij ver achter het podium. Desondanks leverde die plek haar ongeveer 3460 euro op.

Wereldbeker schaatsen

Ook was de atlete uit Rottum actief in het wereldbeker-circuit. Daar nam ze deel aan de 1000 en 1500 meter, alsmede de ploegenachtervolging. Voor elk losse resultaat in de top drie keert de ISU wat prijzengeld uit. Net als een bonus op basis van de eindrangschikking van de wereldbeker per afstand.

De wereldbekers gingen echter niet van een leien dakje voor de ervaren schaatsster. Op de 1500 meter kwam ze tot twee keer zilver, terwijl ze bij de 1000 meter geen enkele keer tot het podium kwam. Bij de achtervolging won Rijpma-de Jong met Nederland één race. Uiteindelijk belandde ze in de eindrangschikking bij de 1500 meter op de derde plek, terwijl ze met de Oranje-dames vierde werd. Alles bij elkaar leverde haar dat een bedrag op van ongeveer 9600 euro.

Totale prijzengeld Antoinette Rijpma-de Jong

Of Rijpma-de Jong het aan haar paard uit gaat geven of aan haar grootste fan én man Coen is nog onbekend, maar in totaal reed ze iets meer dan 43.000 euro bij elkaar. Dat bedrag is gebaseerd op een schatting en berekend met de meest recente wisselkoers van dollar naar euro. De komende weken kan de olympisch kampioene dus even rustig bijkomen van alles wat er op haar is afgekomen.