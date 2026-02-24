Voor Joep Wennemars werden het niet de Winterspelen waar hij van gedroomd zal hebben. De rijder van Team Essent kwam zonder medaille thuis, maar lijkt getergd te zijn om het seizoen op een succesvolle manier af te sluiten.

Wennemars blijkt vlak na het einde van de Spelen namelijk alweer op het ijs te staan. De topschaatser deelt een filmpje op Instagram waarop hij samen met een ploeggenoot over de schaatsbaan in Thialf rijdt. Waar de andere olympiërs nog allerlei huldigingen ondergaan, staat Wennemars dus alweer op het ijs.

Teleurstellende Winterspelen

Voor Wennemars draaiden de Spelen uit op een grote deceptie. Hij reed in Milaan de 500, 1000 en 1500 meter, maar wist geen medaille te pakken. Op de 1000 meter was hij daar wel naar op weg, maar een mislukte kruising met tegenstander Ziwen Lian gooide roet in het eten. De Chinese schaatser gaf Wennemars geen voorrang, terwijl hij dat wel had moeten doen, en de twee reden daardoor tegen elkaar aan. Het kostte Wennemars dusdanig veel tijd dat hij als vijfde eindigde.

Nadat Wennemars op de kortste afstand niet mee kon doen om de medailles greep hij op de 1500 meter ook net naast een podiumplek. Hij zette in zijn rit de tot dat moment snelste tijd neer, maar moest lijdzaam toezien hoe Zhongyan Ning, Jordan Stolz en Kjeld Nuis allemaal onder zijn tijd doken.

Aanwijsplek voor WK sprint

De schaatser kreeg dinsdag overigens wel mooi nieuws, want de KNSB maakte toen bekend welke rijders aangewezen werden voor de WK's sprint en allround. Wennemars heeft samen met Jenning de Boo en plekje gekregen op het sprinttoernooi.

Dat betekent dat hij het NK sprint van komend weekend zonder druk kan rijden. Waar De Boo van de deelnemerslijst is geschrapt, staat Wennemars daar nog wel op. De zoon van ex-topschaatser Erben heeft de kans om in Thialf voor het eerst Nederlands kampioen sprint te worden. In 2024 werd hij al eens tweede. Mocht het lukken om de titel te pakken dan treedt hij in de voetsporen van zijn vader, drie keer Nederlands kampioen werd.