Om Ireen Wüst kan tegenwoordig niemand meer heen. Dat begon allemaal dankzij haar olympische overwinning van 2006 in Italië. Het bleek het startsein van een grootse loopbaan, waarin ze de succesvolste schaatsster op de Winterspelen werd. Onlangs keerde Wüst terug naar de plek waar het voor haar allemaal startte, maar daar zat de politie niet op te wachten.

Wüst werd in 2006 voor het eerst olympisch kampioen, op de 3000 meter. Dat deed ze in de Oval Lingotto in Turijn. Samen met de NOS ging de Nederlandse schaatsgrootheid op pad naar die schaatshal. Maar daar bleek weinig meer van over. "Ik herken wel dingen, maar het ziet er toch heel anders uit dan toen", vertelt Wüst in de reportage. Met heel wat moeite komt ze samen met de cameraploeg binnen op de plek waar ze historie schreef.

'Niks is meer olympisch'

Nu staat de hal helemaal leeg en wordt het gebruikt voor exposities. "Het is bijzonder dat er niks meer olympisch is", verbaast Wüst zich. "Eigenlijk zijn we op verboden terrein", hoor je de voice-over van de reportage zeggen. De schaatskampioene probeert nog via een deur op het middenterrein te komen. Die is tegen alle verwachtingen in open. "Ik weet nog dat dit een lange wandeling was", herinnert Wüst zich.

"Het is best gek om hier te lopen", zegt Wüst over de plek waar haar olympische carrière een vlucht nam. Maar verder dan de tunnel komt ze niet. Wüst won destijds enigszins verrassend de 3000 meter voor Renate Groenewold, Cindy Klassen en de Duitsers Anni Friesinger en Claudia Pechstein. Later zouden nog vijf gouden, vijf zilveren en twee bronzen olympische medailles volgen.

Politie zette Wüst buiten

Aan de desk bij de publieke omroep blikt Wüst terug op haar reis naar de heilige grond. "Wij zijn letterlijk door de politie naar buiten gezet. Het was absoluut niet de bedoeling dat we daar mochten filmen. Absoluut niet de bedoeling dat we naar binnen zijn gegaan", zegt ze.

Wüst vindt het "vooral jammer" dat er weinig meer over is van de olympische hal. "Er is geschiedenis geschreven. Olympische Spelen gehad en dan bestaat het niet meer... Ik denk dat het goed zou zijn als die olympische banen wél blijven bestaan. Want dan zouden er ook meer kinderen in die omgeving van Turijn kunnen schaatsen."