Erben Wennemars heeft heel wat losgemaakt met zijn optredens op de Olympische Winterspelen. Hij leefde intens mee tijdens de races van zoon Joep, die op onfortuinlijke wijze twee keer een medaille misliep. "Erben zal wel moet afkicken."

Allereerst ging het mis voor Joep op de 1000 meter, toen hij werd gehinderd op de kruising door zijn Chinese tegenstander. Het ongeloof was groot bij vader Erben, die zijn handen voor het gezicht sloeg. Op de 1500 meter nam zoon Wennemars sportieve revanche, door het olympisch record aan te scherpen. Dat leidde tot grote vreugde bij zijn vader, die in extase een Italiaanse verslaggever omhelsde. Daarbij ging de bril van de journalist kapot.

Het gedrag van Wennemars senior werd al in de nodige talkshows en podcasts besproken. Ook Michel van Egmond en Martijn Krabbendam, die zich vorige week al uitlieten over de 'Winterspelletjes', doen een duit in het zakje. "Ik heb wel een overschot aan Erben", trapt Van Egmond het onderwerp af in de Dick Voormekaar Podcast. "Ik heb dat zelden gezien", haakt journalist Krabbendam in. "Het is toch ongelooflijk", vindt de schrijver.

Afkicken voor Erben Wennemars

Van Egmond kwam een filmpje tegen met hossende schaatsfans, die in het oranje gekleed opvielen in het openbaar vervoer in Milaan. Volgens Van Egmond keken de Italianen met een vreemde blik naar de feestende Nederlanders. "Het deed me denken aan hoe die man keek wiens bril gesloopt werd door Erben. Die keek ook van: waarom doe je niet gewoon normaal?"

Krabbendam geeft als tegengeluid dat zoon Joep even daarvoor een olympisch record reed. "Daar werd Erben een beetje emotioneel van", zegt hij ironisch. "Erben zal wel moeten afkicken, denk ik", gaat Van Egmond verder. "Voor Erben is het ook ineens maandag en zijn de spelletjes afgelopen. En dan?"

Met de aanbrekende lente kan Wennemars ook een mogelijke Elfstedentocht vergeten, reppen de twee. "Moet hij weer naar Lapland, om daar even verder te klunen", schetst Van Egmond. Krabbendam kijkt uit naar het einde van het schaatsseizoen "Effe paar maanden zonder Erben, wat denk je daar van."