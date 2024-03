Ongeloof op WK allround | Jordan Stolz 'overbluft' Patrick Roest op eerste dag: 'Echt bizar wat hier gebeurt'

Jordan Stolz heeft zaterdag in Inzell op de 500 meter een indrukwekkend baanrecord neergezet: 34.10 seconden. Hij liet Patrick Roest daarmee bijna twee seconden achter zich. Op de 5000 meter moest Roest beginnen aan een inhaalrace. Met een tijd van 6:06.55 kon hij iets inlopen op de Amerikaan, maar niet genoeg om de leiding over te nemen.

Roest staat nu op de tweede plek in het klassement, acht tiende punt achter de Amerikaanse Stolz. De 19-jarige Amerikaan werd zowel in 2023 als in 2024 wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter. Hij is daarom de grote favoriet op de WK allround.

Roest lijkt in Inzell zijn grootste concurrent te worden, maar volgens Erben Wennemars "is de schade immens" door de tijd die Stolz op de 500 meter heeft neergezet. "Twee seconden verliezen, dat is twintig seconden op de vijf kilometer", zei de oud-schaatser bij NOS. "Het verschil is niet gek, maar iedereen rijdt hier een persoonlijk record. Ik weet zeker dat Roest hier dacht 35.5 te kunnen rijden."

Jordan Stolz is op eeuwige ranglijst Sven Kramer voorbij na persoonlijk record op 5000 meter Jordan Stolz schaatste bij de WK allround 2024 op de 5000 meter naar een nieuw persoonlijk record: 6:14.76. Zijn oude toptijd, ook dit seizoen gereden, was 6:20.76. Een flinke hap eraf dus bij de 19-jarige Amerikaan.

Roest is drievoudig wereldkampioen allround. Hij moet het vooral van de 5000 en 10.000 meter hebben, terwijl Stolz het beste is op de 500 en 1500 meter. Op de 5000 meter zette Stolz ook een snelle tijd neer: 6:14.76. Zo'n acht seconden trager dus dan zijn Nederlandse rivaal. Die baarde opzien door halverwege zijn vijf kilometer zijn rondetijden op te laten lopen, om vervolgens weer te versnellen.

"Volgens mij verspeelt hij hier de titel", zei Ireen Wüst vol ongeloof. "Wat hier gebeurt, is echt bizar", voegde Erben Wennemars toe. "Je voelt het in het stadion. Je voelt aan alles dat Roest het hier uit handen geeft. Hij is de beste allrounder van de afgelopen vijf jaar en dat had hij hier gewoon moeten claimen. Hij is nu een soort figurant aan het worden in de speelfilm van Stolz."

"Hij is totaal overbluft", zei Wennemars over Roest. "Hij zegt het ook in het interview, dat hij te laf was en niet durfde. Het is mentaal. Als je ziet hoe hij de race rijdt. Hij laat de tijden oplopen en versnelt dan te laat. 6.06 is een goede tijd, maar het is niet genoeg."

Jordan Stolz voorspelt hoe strijd op WK allround met Patrick Roest verloopt: '34,2 op de 500 meter' Jordan Stolz kiest ervoor mee te doen aan de WK allround in plaats van aan de WK sprint. Opvallend, want de Amerikaan is met afstand de beste sprinter van het moment. Bij het allroundtoernooi moet hij in Inzell afrekenen met onder meer Patrick Roest.

Op de 5000 meter reed Jansman een tijd van 6:16.40. Huizinga reed 6:16.34. Italiaan Davide Ghiotto was het snelste op deze afstand, hij reed een baanrecord met een tijd van 6:06.28. In onderstaand artikel zie je het volledige programma en alle uitslagen terug.