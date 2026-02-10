Hoewel de laatste Olympische Winterspelen van Sven Kramer al in 2022 in Peking waren, leek het alsof de Nederlandse schaatslegende in Milaan tóch weer op het ijs stond. In de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeyster Ellen Hoog en Naomi van As wordt met ongeloof gesproken over de opvallende gelijkenis tussen Kramer en een wereldberoemde ijshockeyer.

De nieuwe aflevering van de podcast staat volledig in het teken van de Winterspelen. Ellen Hoog en Naomi van As volgen alles op de voet, zowel via televisie als via social media, en bespreken de meest opvallende momenten. Hoog zag daarbij een atleet die haar meteen aan een oude bekende deed denken.

“Ik heb ook nog wel iets opvallends”, begint Hoog. “Sven heeft natuurlijk altijd meegedaan aan de Olympische Winterspelen. Maar hij doet dus nu weer mee, alleen dan met het Canadese ijshockeyteam.”

Dubbelganger

Van As, de partner van Kramer, weet direct waar Hoog op doelt. “Niet normaal. Dat was toen al in 2010.” Hoog vervolgt vol verbazing: “Niet normaal. Sidney Crosby, een hele bekende Canadese ijshockeyer. 38 jaar, heeft al zoveel prijzen gewonnen en zit al zo lang bij het Canadese team. Super populair. Maar hij lijkt zó erg op Sven!”

Ze lacht: “Dat is echt niet normaal.” Van As beaamt dat: “Inderdaad niet normaal. Dat was toen al in 2010, geloof ik. Toen werden ze ook al heel vaak met elkaar vergeleken. Ze zijn ongeveer even oud. Geestig.”

Schaatslegende Kramer

Kramer geldt als een van de grootste schaatsers aller tijden. In zijn indrukwekkende carrière veroverde hij maar liefst negen olympische medailles, waaronder drie keer goud op de 5000 meter (2010, 2014 en 2018). Daarnaast pakte hij zilver op de 10.000 meter in Sotsji 2014 en was hij jarenlang onverslaanbaar op de lange afstanden.

Hoewel Kramer zelf niet meer op het ijs te vinden is, blijft hij nauw betrokken met de sport. Als commercieel-directeur van Team Essent hoopt hij ook succes te boeken in Milaan.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de sportweek. Deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Spelen in Milaan, met onder meer aandacht voor de harde crash van Lindsey Vonn en de wisselende prestaties van de Nederlandse schaatsers. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: