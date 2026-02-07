Nederland heeft bij de Olympische Winterspelen in totaal 147 medailles veroverd, waarvan 53 gouden. Een zwik van die olympische legendes komt bij de Spelen van 2026 weer samen, waaronder Sven Kramer en Koen Verweij.

Vrijdag zijn de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo officieel geopend. Dat betekent dat ook de poorten van het TeamNL Huis worden geopend.

Dat is traditioneel de plek waar iedereen met een warm hart voor de Nederlandse sport terecht kan tijdens de Zomer- of Winterspelen. Ook vinden daar huldigingen plaats van de vaderlandse medaillewinnaars.

Nederlandse olympische legendes

De opening van het huis wordt verricht door onder meer 38 Nederlandse olympische legendes. Ze worden uitgenodigd in MIlaan door een sponsor van het huis. Van hen meldden 26 zich vrijdag op Schiphol om gezamenlijk de reis naar Italië af te leggen. Onder meer Sven Kramer en Koen Verweij kwamen aldus bijeen op de luchthaven. Twaalf uitgenodigde legendes komen later aan in Milaan.

Maar dat is niet alles. Ook werd op Schiphol een wand onthuld waarop alle Nederlandse medaillewinnaars in de geschiedenis van de Olympische Winterspelen zijn vereeuwigd. Het overzicht is tientallen meters lang. Bij het vastleggen van de iconen is gepoogd om details zoals de juiste kleding te laten kloppen.

Onder de indruk

De schaatsbond KNSB meldt: "De olympiërs toonden zich onder de indruk van het tientallen meters lange kunstwerk en gingen naarstig op zoek naar zichzelf, geportretteerd in originele schaatspakken en met de authentieke details."

TeamNL Huis

Een groot aantal van alle medaillewinnaars van eerdere Winterspelen zal in Milaan aanwezig zijn: Annie Borckink (Lake Placid 1980), Gerard Kemkers en Jan Ykema (Calgary 1988), Bart Veldkamp (Albertville 1992 en Lillehammer 1994), Marianne Timmer (Nagano 1998 en Turijn 2006), Jochem Uytdehaage (Salt Lake City 2002), Bob de Jong (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turijn 2006 en Sochi 2014), Mark Tuitert (Turijn 2006 en Vancouver 2010), Nicolien Sauerbreij (Vancouver 2010), Jorien ter Mors (Sochi 2014 en PyeongChang 2018), Linda van Impelen (PyeongChang 2018), Irene Schouten (PyeongChang 2018 en Beijing 2022), Thomas Krol (Beijing 2022) en Ireen Wüst en Sven Kramer, die in 2006 in Turijn voor het eerst meededen aan de Spelen.