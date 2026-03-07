Terwijl zijn teamgenoten Jenning de Boo en Femke Kok hun wereldtitel sprint vierden, moest Janno Botman zijn wonden likken. De 25-jarige Nederlandse topschaatser debuteerde op de WK sprint en ging bij de allerlaatste afstand onderuit. Weg klassement.

Botman werd vorige week nationaal kampioen sprint en mocht zich naast De Boo en Joep Wennemars melden voor het seizoenstoetje in Thialf. De debutant was op weg naar een goede eindklassering toen het nota bene in de laatste bocht van de 1000 meter misging. Botman knalde hard in de kussens, waarna het ijzig stil werd. Hevig geëmotioneerd schaatste hij uiteindelijk naar het middenterrein.

Janno Botman laat zich uit over val

Botman verscheen na afloop niet in de media maar liet via Instagram kort van zich horen over zijn vervelende val. "Genoten tot de laatste meters in Thialf", begon hij zijn post, "al duurden die wel wat langer dan gehoopt", voegde hij er met een emoticon van een lachend gezicht met een traan aan toe.

In de reacties kan Botman rekenen op steun van zijn teamgenotes van Reggeborgh. "Trots", laat kersvers wereldkampioen De Boo achter met een rood hartje. Dat is ook Kjeld Nuis, die ontbrak tijdens het sprinttoernooi. "Strijder tot het einde", reageert Tim Prins. Ook Femke Kok en Marrit Fledderus, die samen op het podium stonden bij de vrouwen, en voormalig ploeggenoot Hein Otterspeer steken Botman een hart onder de riem.

Succes voor Team Reggeborgh

Buiten de deceptie voor Botman was het dus een vruchtbare WK sprint voor Team Reggeborgh. De Boo en Kok werden wereldkampioen, terwijl Fledderus derde werd. Bij de vrouwen was een voltallig Nederlands podium, met Suzanne Schulting die zilver won.

Na afloop van de WK sprint blikte drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer terug op het succesvolle toernooi voor Nederland. Bekijk de aflevering hieronder: