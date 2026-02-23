Het pak waarin Jutta Leerdam olympisch schaatskampioene werd op de 1000 meter gaat niet thuis bij haar in de kluis. De Westlandse sprintster veilt het textiel. Voor haar oude schaatsvereniging gaat de kassa rinkelen.

In samenwerking met TeamNL gaat het pak onder de hamer. Inmiddels is er sprake van een heuse bidding war rondom het pak waarmee Leerdam de eerste gouden plak voor TeamNL bij de Winterspelen van 2026 binnen reed. Later pakte ze ook nog zilver op de 500 meter.

Bieden maar

Na de eerste dag lag het hoogste bod al boven de 2800 euro. Inmiddels is dat al ruim 7100 euro geworden. Het pak van Leerdam is mateloos populair, en dat is misschien maar goed ook. De opbrengst gaat namelijk naar de ijsvereniging in Pijnacker waar Leerdam ooit als kind begon met schaatsen.

Tot en met zaterdag loopt de veiliing door. IJsvereniging IJVP in Pijnacker zal meerdere keren per dag checken of de teller is opgelopen. "Dat we zulke bedragen mogen ontvangen, zijn we niet gewend", zegt bestuurslid Jacqueline van Winden van ijsvereniging IJVP tegen het AD. "Jutta is sinds 2012, toen nog als pupil, al onze clubrecords aan het verbreken. We zijn blij dat ze zich heeft gespecialiseerd in de kortere afstanden, zodat er ook een paar andere namen op ons lijstje staan."

Terugkeer van Jutta Leerdam

Zoals elke sportvereniging kan IJVP het geld goed gebruiken, want er is altijd wel iets op te knappen en te verbeteren. Zo kan het clubgebouw De Tinteltent wel een renovatie gebruiken.

Van Winden zegt: "Laat ik zo zeggen: we zitten er al veertig jaar in, en er moest wel iets aan gebeuren om weer twintig, dertig jaar vooruit te kunnen. Jutta is bij ons begonnen met jeugdschaatsen, dus het zou leuk zijn om iets terug te doen voor de jeugd. De helft van het bedrag komt zeker daaraan ten goede. Het zou leuk zijn als ze langskomt als de verbouwing af is, en de opening samen met de jeugd viert."

Klik hier ovor de TeamNL veiling.



