'Onzekere' Jutta Leerdam in tranen na teleurstelling op WK: 'Achteraf is het te veel geweest'

Het was niet de race van Jutta Leerdam. Haar geliefde 1000 meter verliep niet zoals ze had verwacht en ze moest het uiteindelijk doen met een 'teleurstellende' derde plek. Dit maakte veel emotie los bij de 26-jarige schaatster.

Voor de camera bij de NOS is een duidelijk aangeslagen Leerdam te zien. Waarom behaalde ze geen goud? Daarop antwoordde de topschaatsster: "Ik denk onbewust dat ik een beetje te veel in m'n hoofd zat met: snel, snel, snel. Ik heb hem gewoon echt weggegeven, want ze winnen hier gewoon met een slechte tijd. En ik reed zo slecht. Ik baal er echt van."

Voorafgaand aan de wedstrijd waren alle ogen gericht op Leerdam en dachten veel mensen dat zij haar geliefde 1000 meter zou winnen. De 26-jarige schaatsster denkt niet dat het haar overmoedig heeft gemaakt, want zo is ze juist helemaal niet. "Ik ben er juist onzeker in dat het niet goed is en beter moet. Als je die andere meiden ziet rijden en hoe ik zelf reed, dacht ik wel: ik kan hem winnen. Maar dat is een mogelijkheid. Achteraf denk ik dat die teamsprint te veel is geweest."

Toen Leerdam de finish overkwam, had ze al gelijk een slecht gevoel. "Die rit liep niet zoals ik wilde. Ik draaide er een beetje vanaf, ik was een beetje onwennig. Gisteren had ik die strakheid heel erg. Ik heb niet kunnen laten zien wat ik kan, dus daar baal ik heel erg van. Ik heb veel progressie gemaakt in het seizoen, maar ik had deze gewoon graag gewild. Maar als ik volgend jaar olympisch kampioen word, dan denk ik er niet meer aan."

Jutta Leerdam kon niet vaak genoeg benadrukken hoe teleurgesteld ze is. Ze was na floop ook in tranen en moest getroost worden door haar vriend Jake Paul. Desondanks ziet ze al gelijk een nieuw doel voor ogen. "Ze zeggen altijd dat de wereldkampioen het jaar voor de Spelen geen olympisch kampioen wordt. Dus we gaan ervoor."

