Jutta Leerdam ervaart veel druk door Jake Paul op de tribune bij WK afstanden: 'Maar dat heb ik ook nodig'

Voor Jutta Leerdam is misschien wel de belangrijkste dag van haar schaatsseizoen aangebroken. Ze rijdt zaterdag voor de wereldtitel op de 1000 meter in het Noorse Hamar. Haar vriend Jake Paul is daar ook aanwezig om de topschaatsster te steunen.

De 1000 meter is haar afstand, maar ze heeft geduchte concurrentie met de Japanse Miho Takagi. Tijdens de World Cups zij Leerdam al vaak te snel af. Ook op de Olympische Winterspelen van 2022 greep de Nederlandse door haar rivaal naast het goud.

Het belooft een spannende strijd te worden. Haar vriend en familie zullen er ooggetuige van zijn. Zij reisden af naar Noorwegen om Leerdam te steunen op de WK afstanden. Paul deed dat met zijn gloednieuwe privéjet.

Extra druk

"Het is geweldig", zegt de 26-jarige schaatsster over de aanwezigheid van Paul en haar familie tegen het Noorse Viaplay. "Ik ben heel blij met hun steun. Jake en mijn familie zijn er altijd om me aan te moedigen."

Dat heeft ook een positieve invloed op haar prestaties. "Daardoor ervaar ik wel extra druk, maar dat is goed. Ik heb dat nodig want dan krijg ik extra energie om nog sneller te rijden."

Zelfvertrouwen

Jutta bewees dat al op vrijdag, toen ze het zilver pakte op de 500 meter. Ze was maar negentien honderdsten langzamer dan wereldkampioene Femke Kok. "Als ik die opening iets beter had gedaan en een paar foutjes niet had gemaakt had ik gewoon wereldkampioen kunnen worden", zei ze na afloop van die race bij NOS. "Maar dat is altijd achteraf. Ik ben gewoon superblij met de vorm die ik laat zien, en dat ik de beste 500 van het jaar heb gereden op de WK. Dat is wel een zelfvertrouwenboost."

"Elke keer bewijs ik toch dat ik er sta als ik er moet staan", aldus Leerdam. "Ik probeer gewoon rustig te blijven en zaterdag ook een hele goede rit te laten zien."

Leerdam heeft naast de zilveren medaille op de 500 meter ook al goud op zak. Ze pakte donderdag de wereldtitel met Angel Daleman en Suzanne Schulting op de teamsprint. Toen moest ze het nog zonder de steun van haar geliefde doen. Paul is er alleen op vrijdag en zaterdag bij.

Alles over WK afstanden

