Een ongeluk zit bij het schaatsen in een klein hoekje. Een misslag of ijzers die net niet scherp genoeg zijn kan zomaar een topper een medaille kosten. Zeker op de Olympische Spelen, als er ook nog torenhoge spanning bij komt kijken. Nederland speelt een levensbelangrijke rol bij de veiligheid voor de schaatsers.

De boarding langs de buitenbaan in Milaan is van Nederlandse makelij. Het bedrijf Sidijk heeft de kenmerkende boarding de afgelopen maanden uitgebreid getest en goed bevonden voor de Winterspelen. Tijdens het shorttrack, het langebaanschaatsen en het kunstrijden zullen de kussens voor veiligheid zorgen. "De testevents waren cruciaal", zegt Simon Schram, commercieel manager bij het Nederlandse bedrijf. "Ze hebben bevestigd dat onze systemen doen wat ze moeten doen, maar ook waardevolle inzichten opgeleverd om details te verfijnen. Alles staat nu klaar om in Milaan probleemloos te starten."

Ongeluk in een klein hoekje

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, ondervond Jenning de Boo afgelopen weekend nog tijdens de World Cup in Inzell. Zijn directe tegenstander Yevgeniy Koshkin gleed onderuit en de Nederlander gleed bijna met zijn vlijmscherpe schaats over de arm van de Kazach heen. Tot ieders grote opluchting gleed Koshkin net door en belandde hij in de kussens langs de baan. Daardoor bleef hem groot leed bespaard zo vlak voor de Olympische Spelen.

Stootkussens

Het Nederlandse bedrijf omschrijft de eigen stootkussens als een combinatie van geavanceerde schuimlagen en open ruimtes. Impacts van valpartijen worden daardoor maximaal geabsorbeed, zonder dat schaatsers na een botsing weer terug het ijs op 'stuiteren'. Daarmee voldoet de boarding aan alle internationale eisen. "Je hoopt natuurlijk dat niemand valt tijdens de Spelen", zegt de commercieel directeur. "Maar als het gebeurt, moet je er als leverancier voor zorgen dat de omstandigheden zo veilig mogelijk zijn. Daar nemen wij geen enkel risico in."

