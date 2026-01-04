Jordan Stolz verbaast bijna wekelijks de schaatswereld, maar ook dit weekend slaagde hij daar weer in. Het schaatsfenomeen doet mee aan het Amerikaanse kwalificatietoernooi voor de Olympische Winterspelen en kwam daar op de 1000 meter ten val bij de start. Dat hield hem echter niet tegen om een hele sterke tijd neer te zetten.

Waar de Nederlandse schaatsers vorige week in Thialf om de tickets voor de Spelen streden bij het OKT, doen de Amerikaanse schaatsers dat dit weekend in Milwaukee. De Verenigde Staten staan als land bekend om hun zogeheten trials waarbij iedere sporter zich moet bewijzen. Voor Stolz geldt dat echter niet. Hij is namelijk op voorhand al geplaatst voor de 500, 1000 en 1500 meter en is ook op de mass start al zeker van zijn plekje in Milaan.

Stolz ondanks val naar snelle tijd

Stolz doet desondanks mee aan het toernooi om zijn benen te testen en achteraf was het maar goed hij een beschermde status heeft. Op de 1000 meter leek het zaterdag namelijk volledig fout te gaan. Stolz maakte een foutje bij de start, viel daardoor voorover en gleed op zijn buik over het ijs. Hij wist zichzelf wel snel weer overeind te krijgen, maar de meeste rijders zouden daar zoveel tijd mee verliezen dat het onmogelijk is om nog tot een goede prestatie te komen.

Het Amerikaanse fenomeen bleek daar echter de uitzondering op. Hij was in zijn opening ruim langzamer dan de andere toppers, maar wist daar in het vervolg van de race nog flink wat van terug te pakken. Stolz kwam ondanks zijn val namelijk tot een tijd van 1.07,96 en daarmee eindigde hij op de derde plek.

"Er was niets mis met het ijs", reageerde Stolz koeltjes na afloop tegen Milwaukee Journal Sentinel. "Ik voelde me een beetje uitgedroogd in mijn benen en bij één van mijn stappen ging ik te ver naar de zijkant en struikelde ik over mijn punt. Maar ik stond snel weer op en het was een goede race."

Conor McDermott was uiteindelijk met 1.07,60 de snelste van allemaal en plaatst zich daarmee voor de Spelen. Ook nummer twee Cooper McLeod (1.07,80) gaan we terugzien in Milaan. Zij zijn samen met Stolz dus enkele van de concurrenten van Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis, die zich op het OKT namens Nederland plaatsten voor de 1000 meter.

Regelwijziging

Dat Stolz een beschermde status heeft, is te danken aan de situatie rond Erin Jackson voor de vorige Spelen. Zij was toen in het olympische seizoen ijzersterk op de 500 meter, maar plaatste zich door een val op het kwalificatietoernooi eigenlijk niet voor die afstand. Haar goede vriendin Brittany Bowe gaf echter haar plaats op zodat Jackson, die in haar ogen meer kans had op een medaille, toch mee kon doen. Jackson pakte uiteindelijk goud in Beijing. Door die situatie besloot de Amerikaanse bond om toprijders als Jackson en Stolz in de toekomst wel te beschermen.

Discussie over OKT

In Nederland is de discussie over het beschermen van de toppers de afgelopen tijd ook weer opgelaaid nadat Joy Beune als regerend wereldkampioene op de 1500 meter naast een startbewijs op die afstand greep. Even moest Jutta Leerdam ook vrezen voor deelname aan de Spelen na haar val op de 1000 meter, maar voor haar kwam het uiteindelijk allemaal wel goed.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.