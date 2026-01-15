Het duurde even voordat Joy Beune écht succesvol werd bij de senioren, nadat ze in de jeugd meermaals wereldkampioene werd. In 2024 was het dan eindelijk zover voor de topschaatsster, maar dat had ook een keerzijde.

Beune verraste op de WK afstanden van 2024 vriend en vijand door de vijf kilometer te winnen. Later dat jaar won ze ook nog het WK allround, mede dankzij twee baanrecords in Inzell. Dat leverde haar in één klap héél veel aandacht op. Iets té veel, als je het haar vraagt.

"Ik ben niet iemand die heel erg de aandacht naar zich toe trekt", zegt Beune in gesprek met TeamNL. "Toen kwam er best wel veel over me heen, dat ik die weken daarna liever even met een deken over mijn hoofd in mijn bed lag, dan dat ik nog naar buiten ging."

'Dat greep me naar de keel'

Maar binnen blijven was niet eens voldoende. Ook op social media kreeg Beune opeens heel veel aandacht. "Iedereen vindt overal wat van. Ik probeer niet te veel aandacht te hechten aan social media, of de haat die je daarop krijgt. Op een gegeven moment had ik wel een beetje dat iedereen wat van je moet, en dat greep me een beetje naar de keel. Dat vond ik lastig."

Beune heeft een relatie met Kjeld Nuis, die juist veel meer van die spotlights houdt. "Ja, hij is een beetje de showman, en ik probeer het een beetje te temperen. Die kan daar ook wel enorm van genieten, van aandacht. Wat ik soms nog wel lastig vind. Daar zijn we heel anders in." Vervolgens wordt Nuis gevraagd naar de verschillen: "Dat ze sowieso veel rustiger blijft en zich niet zo snel druk maakt. Ik maak me om alles druk. Zij is veel meer tranquillo."

