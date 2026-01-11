Kjeld Nuis is bezig om in absolute topvorm te komen voor de Olympische Spelen. De veelbesproken topschaatser deed dat zondagochtend door een ijsbad te nemen in zijn tuin en daar kreeg hij de nodige reacties op, bijvoorbeeld van zijn vriendin Joy Beune en ook van collega Tim Prins.

Wielrenner Danny van der Tuuk reageerde gevat op de reel van Nuis op Instagram. Van der Tuuk zag al helemaal voor zich dat Beune op zondag vroeg uit haar bed moest komen om haar vriend te filmen die een ijsbad nam in de tuin. "Kan je mij ff filmen? Ga ik ff cool doen en dat ijsbad in", schreef de wielrenner.

Nuis had een toepasselijke caption gevonden voor zijn video: '-1000 graden'. De topschaatser hoefde enkel het bovenste ijslaagje kapot te slaan met een hamer om het bad in te kunnen. Die caption was dus zwaar overdreven, zag Team Reggeborgh-collega Prins ook. Hij deelde een analyse van ChatGPT om aan te tonen dat water (of ijs) van -1000 graden niet bestaat. Blijkbaar kan water niet kouder worden dan -273,15 graden celcius, of 0 Kelvin.

Een leerzame zondag voor Prins en Nuis, dus. Vriendin Beune reageerde wat gebruikelijker, namelijk met twee hartjes. Ook Rico Verhoeven liet van zich horen: 'Wat een baas.'

Nuis en Beune naar de Olympische Spelen

Nuis meldt zich volgende maand op de 1000 en 1500 meter op de Olympische Spelen. In eerste instantie plaatste hij zich enkel voor de 1000 op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), maar hij kreeg ook een aanwijsplek op de 1500 door het wegvallen van Prins. Nuis heeft twee olympische gouden plakken op die afstand, gewonnen in 2018 en 2022. In 2018 won hij ook goud op de 1000.

Vriendin Beune hoopte zich ook op de 1500 meter te plaatsen, maar zij kwam nét te kort op het OKT. Zij mag zich wel melden op de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Beune is op alle drie de afstanden de regerend wereldkampioene.

