Marijke Groenewoud troefde zaterdag in Thialf wereldkampioene Joy Beune af op de 3000 meter bij het OKT. Beide vrouwen maakten er een geweldig duel van en lijken ook allebei zeker van een ticket voor de Spelen. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt echter niet dat de wedstrijd in Thialf iets zegt over hoe de verhoudingen over anderhalve maand in Milaan zullen zijn.

Groenewoud kende vooralsnog een lastig seizoen, maar zaterdag reed ze haar beste 3000 meter ooit. De schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander benaderde zelfs het baanrecord van Irene Schouten, maar Timmer is het in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud niet eens met de stelling dat Groenewoud nu een grotere favoriet voor olympisch goud is dan Beune.

Ander spel voor Groenewoud en Beune

Timmer wijst daarvoor naar de verschillende voorbereiding van beide schaatssters: "Joy had een torenhoge favorietenrol en Marijke heeft in het voorseizoen toch een moeilijke opstart gehad. Die is later naar Salt Lake City gegaan en heeft toch een paar beste draaien om de oren daardoor gekregen. Dan kan je zeggen: ja dat kan je incalculeren. Nou lekker is het niet, want je moet toch weer eventjes jezelf herpakken. Dus die stond iets anders aan de start hier als Joy."

"Mogelijk is het wel, maar het is nog niet dat zij nu de favoriet is", blikt Timmer vast vooruit op de Spelen. "Dat is een ander gevoel als zij daar aan de start staat in Milaan. Zij is weer terug en er wordt wat van haar verwacht. Dat is toch een ander spel."

Beune vertelde na afloop dat ze ondanks haar goede resultaten toch met veel spanning aan de start stond: "Dat heeft ook daarmee te maken: je hebt hier niks te winnen. Zometeen op de Spelen is iedereen weer gelijk, maar zij moet wel daar komen. En om daar te komen, moet je hier even laten zien dat jij nog steeds de beste bent."

'Lekker om haar zo te zien'

Dat Groenewoud na een moeizaam voorseizoen zich naar het olympische startbewijs knokte, vond Timmer mooi om te zien: "Uiteindelijk weten we natuurlijk dat zij een fantastische schaatser is. Dan is het ook wel wel weer lekker om haar weer zo te zien te schaatsen zoals ze kan in plaats van dat ze toch achter de feiten aan rijdt."

Ook over Beune is ze lovend: "Joy heeft natuurlijk een prachtig voorseizoen gereden. Die kan hier alleen maar verliezen. Dus ze heeft prima gereden. Een mooie tweede plek, niks aan het handje en gewoon doorgaan zo."

