Joep Wennemars was na afloop van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zeer duidelijk over de eerdere woorden van Kjeld Nuis. Laatstgenoemde kreeg bij de olympische presentatie eindelijk de kans om daar weer op te reageren.

Nuis werd nogmaals gevraagd naar zijn mening over het OKT. De 36-jarige topschaatser gaf daarbij aan dat sommige toppers volgens hem een ticket voor de Olympische Spelen moeten krijgen op basis van hun prestaties op de World Cups. Eerder gaf hij als voorbeeld al Jenning de Boo, Femke Kok (twee ploeggenoten bij Team Reggeborgh) en zijn vriendin Joy Beune.

Joep Wennemars - wereldkampioen op de 1000 meter - vond dat Nuis veel te laat kwam met zijn commentaar op het zenuwslopende OKT. Nuis geeft hem daar gelijk in, geeft hij bij de NOS aan: "Wat Joep bijvoorbeeld gezegd heeft, dat ik redelijk laat was met mijn commentaar, wat ook zo is."

Nieuw idee voor het OKT

Toch wil de regerend olympisch kampioen op de 1500 meter een verandering zien bij de volgende editie. "Om te kijken of je misschien in de toekomst de World Cups - die allemaal zo belangrijk zijn, waar wij de tickets binnenhalen - kan laten meetellen op wat voor manier dan ook. En dat je toch kan voorselecteren of wat dan ook. En dat je de echte kanshebbers een beetje uit de wind houdt."

Reactie op Joep Wennemars

Nuis haalde zelf Wennemars al even aan. Wat vond hij eigenlijk van die woorden? "Nou, ik denk dat ik als persoon de allerlaatste ben die iemand met een grote bek...", maakt Nuis met een grote lach op zijn gezicht zijn zin niet af. "Dus ik vond het eigenlijk wel mooi. Weet je, ik heb ook zelf het hart op de tong en hij ook. En ergens heeft hij ook een punt. Dus daar vind ik niet zo heel veel van."

