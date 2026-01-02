Het beruchte olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heeft zijn sporen achter gelaten in Nederland. Op nieuwjaarsdag werd de definitieve selectie voor de Winterspelen in Milaan bekendgemaakt. De meest besproken beslissing was het thuislaten van Tim Prins, om zo Marcel Bosker aan te wijzen voor de ploegenachtervolging. Bondscoach Rintje Ritsma doet zijn verhaal. "Dat mensen je de dood toewensen..."

Voorafgaand aan het OKT werd door de selectiecommissie van schaatsbond KNSB een matrix opgesteld. Aan de hand daarvan zouden negen unieke namen ingevuld moeten worden die naar de Spelen zouden gaan. Prins eindigde op de twaalfde positie van de fameuze ladder, maar was wel de negende naam. Jenning de Boo, Joep Wennemars en Stijn van de Bunt hadden zich namelijk voor meer afstanden geplaatst.

Marcel Bosker viel juist net buiten de boot. Hij werd dertiende op de matrix vanwege zijn derde plek op de 5.000 meter. De rijder van Team Reggeborgh was dus de tiende unieke naam. Toch zette Ritsma één van zijn aanwijsplekken in om Bosker te selecteren. Zo viel de olympische droom van Prins in duigen. Die was op zijn zachtst gezegd not amused.

Ritsma verklaart keuze voor Bosker

Vanuit de hele schaatswereld kwam veel kritiek op het besluit. De persoon die de keuze maakte gaf tekst en uitleg. "Er zijn wilde voorspellingen dat het niets wordt met de team pursuit, maar ik denk dat het resultaat heel erg mee kan vallen", pareert Ritsma tegenover Schaatsen.nl.

Ritsma wil beslist vier mannen gebruiken voor de ploegenachtervolging: Bosker, Jorrit Bergsma, Chris Huizinga en OKT-verrassing Stijn van de Bunt. Volgens de bondscoach is het noodzakelijk om een reserve te hebben, omdat de halve finale en finale op dezelfde dag worden verreden. "Als je beschikt over vier rijders, kun je iemand sparen", stelt hij. "De kans is heel groot dat Jorrit die vierde man wordt."

Bondscoach Ritsma met de dood bedreigd

Ritsma heeft veel over zich heen gekregen de afgelopen 24 uur. "Toen ik deze baan aannam, wist ik dat we heel veel bondscoaches hebben, maar dat je mensen hebt die je de dood toewensen...", begint Ritsma bij de NOS. "Dat gaat wel heel ver. Doodswensen. Zo ver gaat het."

Ritsma zag het ook gebeuren bij Kjeld Nuis, die door de keuze alsnog de 1.500 meter mag rijden. "Dat is onze samenleving tegenwoordig en dat is social media: toetsenbordridders. Dan voelen ze zich sterk en krachtig. Maar ik moet het naast me neerleggen", aldus de bondscoach, die achter zijn keuze blijft staan.

