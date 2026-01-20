Shorttracker Jens van 't Wout heeft veel indruk gemaakt op ex-tophockesters Ellen Hoog en Naomi van As. Niet alleen met zijn prestaties tijdens het EK afgelopen weekend, maar ook met zijn fotoshoot voor de Men's Health. "Sportief lijf."

Van As begint over Van 't Wout in de podcast van Sportnieuws.nl. "Ja god, wat een held joh", reageert Hoog bij het horen van zijn naam. "Die won alle individuele afstanden en ook nog eens de 200 meter mixed relay", vervolgt Van As.

Maar de olympisch kampioenen hebben niet alleen gekeken naar de 24-jarige op het EK shorttrack. Ze zagen ook zijn pikante fotoshoot. "Hij valt niet alleen op op het ijs, daar is hij natuurlijk al jaren een groot kanshebber op olympisch goud, maar hij staat ook op de cover van de Men's Health", aldus Van As. "Goed interview ook", lacht Hoog. "Nee grapje, gewoon goede foto's. Maar ik vind het ook wel leuk vanuit de Men's Health dat ze voor hem hebben gekozen."

"Logischerwijs denk je eerder aan een langebaanschaatser, dat je daar iemand uitzoekt. Omdat shorttrack natuurlijk net wat minder bekijks trekt", legt ze uit. "Maar mega mooie foto's en leuk dat ze voor hem hebben gekozen."

'Sportief lijf'

Van As is ook enthousiast over de poses van Van 't Wout. "Ik vond het ook wel een sportieve foto op de voorkant, echt in schaatshouding." "Ja, sportief lijf", vult haar oud-teamgenote aan. "Normaal dan lopen ze natuurlijk zo met die buikspieren helemaal aangezet". zegt Van As. "Ja: 'nu even aanspannen'", reageert Hoog.

"Zo van: 'kijk even hoe hard ik getraind heb een half jaartje'", gaat Van As verder. "En dan dikken we dat nog aan met een beetje make-up zo, die blokjes. Beetje bronzer op die blokkies. Dat had hij niet nodig, denk ik", besluit Hoog.

