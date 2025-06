Het is pas juni, maar oud-schaatser Ben van der Burg heeft nu al zijn hoop op een Elfstedentocht uitgesproken in De Oranjezomer. Hij denkt dat er een reële kans is dat de winters in Nederland weer kouder worden. Goed nieuws voor Erben Wennemars dus.

Van der Burg legt in het programma uit dat er in de toekomst strengere winters zullen zijn in Nederland vanwege de klimaatverandering. Het ijs dat smelt in Groenland zorgt namelijk voor een koude stroom. Daardoor heeft hij stiekeme hoop op de legendarische toch.

"Niet eens stiekem, ik hoop op een Elfstedentocht", zegt hij stellig. "Dat zou fantastisch zijn. Maar dat gezegd hebbende; als het hier echt kouder wordt, hebben we natuurlijk wel een probleem. De voedselvoorziening gaat dan anders worden, als er vier maanden sneeuw ligt. Als die warme stroom echt stopt, dan draait het klimaat helemaal om."

Als hij moet kiezen tussen het klimaat en de Elfstedentocht, is zijn antwoord helder: "Dan zeg ik toch dat we voorzichtiger moeten zijn met het klimaat. Al is het bijna niet meer te redden. We moeten zorgen voor een zachte landing."

Erben Wennemars

"Ga je huilen als ie komt, de tocht?", vraagt presentator Johnny de Mol. Dat doet Van der Burg direct denken aan Erben Wennemars. "Dat was lachen in 2012. Weet je dat nog? Dat vind ik zo grappig."

Wennemars was te gast in De Wereld Draait Door op het moment dat bekend werd of de Friese schaatstocht dat jaar zou plaatsvinden. "En toen ging hij niet door en moest hij huilen. Dat is toch raar?", vindt Van der Burg. "Je gaat toch niet huilen om een elfstedentocht. En ook niet als hij wel doorgaat."

Elfstedentocht

Hoewel de tocht dat jaar niet doorging, besloot Van der Burg toch de hele elfstedenroute te schaatsen. Zijn sportcarrière was toen al ten einde. Zijn hoogtepunt op het ijs was zilver op het WK Allround in 1990.

De laatste Elfstedentocht werd gehouden in 1997. Sindsdien was het ijs nooit dik genoeg om de wedstrijd te organiseren. Er is wel een alternatieve elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee. De wedstrijd over 200 kilometer is mede door het ontbreken van een 'echte' Elfstedentocht erg populair en trekt duizenden deelnemers, zo ook Wennemars.