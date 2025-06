Wat te doen deze zomer? Die vraag bracht Renate Wennemars, de vrouw van ex-topschaatser Erben, onlangs opnieuw in verwarring. In haar column in De Stentor schrijft ze openhartig over het jaarlijkse vakantiehoofdpijndossier in huize Wennemars: plannen maken is lastig, knopen doorhakken nog veel lastiger.

Een paar maanden geleden was het idee nog helder: in juni op pad, vóór de zomerse drukte, met z’n tweeën en misschien iets met een camper. Maar inmiddels is het juni en staat er nog altijd niets vast. "Gesprekken over vakantieplannen gaan bij ons steeds alle kanten op", schrijft Renate.

"Hebben we het eerst nog over kamperen in Scandinavië, dan gaat het het volgende moment ineens over wandelen in Spanje. En voor we het weten, meanderen de ideeën weer richting niks", klinkt de vrouw van Erben gefrustreerd.

Schaatsicoon Erben Wennemars en zijn vrouw ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Het noodlot sloeg zomaar toe' Ex-topschaatser Erben Wennemars en zijn vrouw Renate hebben een ontroerend moment meegemaakt. Het koppel strandde met een lekke band naast de weg, toen een bijzondere helpende hand arriveerde. 'Soms heb je van die onverwachte, maar waardevolle ontmoetingen.'

Camperstress en tuinverleiding

Haar man heeft zijn droom al helemaal voor zich: met een piepkleine camper en racefiets de vrijheid tegemoet. Renate mag mee, maar daar zit nu precies het probleem. "Een camper zonder plee en douche is voor mij een no go", is ze duidelijk. Hij noemt het vrijheid, zij noemt het afzien. "Voor mij is een toiletgebouw geen vrijheid. En ongedoucht poepen in de struiken ook niet."

Want hoe meer plannen ze proberen te maken, hoe aantrekkelijker de eigen tuin begint te lijken. "Veel vakanties leggen het af tegen de tuin", stelt ze droogjes. Toch is er hoop voor een uitbraak: de Alpen blijven lonken. "In de bergen zijn we altijd in ons element", schrijft Renate, dus er komt vast wel iets. "Maar ik zou graag een keertje voorpret willen."

Ex-topschaatser Erben Wennemars en zoon melden zich voor speciale gelegenheid in Chicago Ze trainden maandenlang alsof hun leven ervan afhing, en nu is het eindelijk zover. Erben Wennemars en zijn zoon Niels zijn aangekomen in Chicago voor een bijzonder sportief avontuur. Via Instagram deelden ze hun aankomst in de Amerikaanse stad – die niet zonder slag of stoot verliep – waar ze deze week flink gaan zweten.

Vader en zoon vlammen, moeder twijfelt

Terwijl Renate nog worstelt met het vakantieplan, is Erben al lang vertrokken. Niet met de camper, maar met zijn zoon Niels – op sportmissie in Chicago. Daar doen ze samen mee aan het WK Hyrox: een loodzware combinatie van hardlopen en loodzware fitnessoefeningen. Vader en zoon trainden maandenlang zij aan zij, zelfs onder militair toezicht, om op topniveau te kunnen presteren.

Het contrast kan haast niet groter: waar Renate droomt van rust, knusheid en vooruit plannen, zoekt Erben de grens letterlijk op. Of dat nou op een bergtop in Oostenrijk is, aan de Atlantische kust met de fiets, of zoals nu in het zweet in Chicago tijdens het WK hyrox.