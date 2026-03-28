Het is voor topsporters een groot dilemma: wat is het beste moment om te stoppen? Ex-topschaatser Mark Tuitert werd daar na zijn gouden olympische medaille in 2010 ook mee geconfronteerd en heeft in de Sportnieuws.nl videopodcast Gameplan er een duidelijke mening over: “Ik doe lekker wat ik zelf wil in mijn leven.”

Tuitert spreekt in de aflevering met ondernemer Bas Tomassen, die CEO is van het bedrijf Colbe, en daarin krijgen de twee meerdere stellingen en dilemma’s voorgelegd. Een daarvan gaat over het stoppen, want doe je dat op je hoogtepunt of pas als je erbij neervalt?

De olympisch kampioen op de 1500 meter heeft weinig tijd nodig om te kiezen: “Ik zou wel stoppen op mijn hoogtepunt.” Daar moet hij wel direct een kanttekening bij plaatsen: “Dat heb ik niet gedaan. Het probleem is dat je nooit weet wanneer je hoogtepunt is.”

Olympisch goud

Wel realiseerde hij zich na zijn gouden plak in 2010 dat hij dat hoogtepunt waarschijnlijk had beleefd. “Ik wist wel toen ik in Vancouver olympisch goud won dat het niet mooier zou worden dan dat. Ik had een twaalfjarige route gehad en zoveel dingen gemist. Ik was niet de jongen die alle wedstrijden won. Bij mij moest alles kloppen en daar klopte alles, dus alles kwam daar samen. Ik wist wel dat het bijna niet meer overtroffen kon worden.”

Desondanks besloot hij nog vier jaar door te gaan: “Ik hou niet van dwingende dingen. Dus als ik had gezegd dat ik op mijn hoogtepunt moet stoppen… Ja, ik moet helemaal niks. Ik doe lekker wat ik zelf wil in mijn leven en ik wil nog vier jaar lang schaatsen op de toppen van mijn kunnen. Ik wil wel een doel hebben waarvan ik denk dat ik dat over vier jaar kan halen. Ik mag doen wat ik leuk vind, ik mag schaatsen. Het is geen verplichting, ik mag dit doen en ik kan dit nog vier jaar doen."

Mooi afscheid

Tuitert heeft dan ook geen spijt van zijn keuze: “Als je 33 bent als sporter dan is het tijd voor pensioen en kun je niet meer. Dat is hoe je lichaam werkt. Alleen, ik heb een heel mooi afscheid gehad. Ik ben toen vijfde geworden op de Spelen, heb hele mooie wedstrijden gereden en nog een heel leuk team gehad. Ik heb veel plezier gehad dus eigenlijk was dat voor mij het perfecte moment om te stoppen. Stoppen tot je erbij neervalt vind ik echt geen goed idee, want dan ben je kapot of heb je er geen zin meer in."

Tomassen snapt Tuitert goed, maar ziet wel een verschil tussen de topsport en het bedrijfsleven. “Ik merk het in mijn eigen rol, volgens mij gaat het daarin niet om mij. Ik heb het idee dat het bedrijf duurzaam verder moet. Dus op het moment dat ik daar de waarde niet meer aan kan toevoegen of er is een verandering van strategie waardoor ander leiderschap nodig is, dan is dat een moment om te gaan.”

De voormalig topschaatser is het daar volledig mee eens: “Dit is een heel groot verschil. Bij topsport heb je het eindpunt, hopelijk een hoogtepunt, en dan stop je. In bedrijven is het een continu proces.”

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.