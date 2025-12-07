De Nederlandse schaatsers Stefan Westenbroek, Jenning de Boo en Tim Prins hebben het World Cup-weekend in Heerenveen afgesloten met een baanrecord. Op de teamsprint pakte het drietal Amerika terug, dat de oranje-rijders het hele weekend al dwars hadden gezeten.

Vooral voor Prins en De Boo was er wat recht te zetten. Jordan Stolz had op de 1500, 1000 én 500 meter huisgehouden en op alle afstanden het baanrecord in Thialf gepakt. Daar moest op het niet-olympische onderdeel teamsprint een ommekeer in komen. Zonder Stolz op het ijs maakten de Verenigde Staten het echter wel moeilijk. In de rit vóór de Nederlandse sprinttrein snoepten de Amerikanen namelijk al het baanrecord af. Zach Stoppelmoor, Cooper Mcleod en Conor McDermoot-Mostowy reden 1.18,16.

Lekkere zwiepwissel na gepland gaatje

Maar daarna was het de beurt aan de Nederlanders, die in de laatste rit tegen regerend wereldkampioen China mochten. Het werd een oranje feest. Stefan Westenbroek ging keihard van start, De Boo liet een gaatje vallen (op tactiek) en kon zo naar Westenbroek toe rijden. Bij de laatste wissel gaf hij op zijn beurt een lekkere zwiepwissel aan Prins. Die soleerde naar een toptijd van 1.17,22 en pakte daarmee het baanrecord weer af van Amerika, wat ze een paar minuten in handen hebben gehad.

Grapjes over baanrecord

De Boo, die zijn baanrecords op de 500 en 1000 meters verloor aan Stolz, kon na de teamsprint wel weer lachen. Zijn teamgenoten mochten zelfs grapjes maken over dat hij nu weer een baanrecord op zijn naam heeft staan. Schaatsicoon Ireen Wüst kreeg ook een glimlach van oor tot oor van de drie mannen, die genoten van hun zege.

