Jenning de Boo is zijn baanrecord in Thialf kwijt aan zijn aartsrivaal Jordan Stolz. Op de 500 meter was de Amerikaan ijzersterk en maakte hij zijn hattrick compleet. Tijdens de World Cup in Heerenveen reed hij de snelste tijd ooit op de Nederlandse schaatstempel op de 500, 1000 én 1500 meter. De Boo baalt flink.

De Nederlandse topsprinter was voorafgaand aan dit weekend nog de snelste aller tijden in Thialf op de 500 en 1000 meter, maar is na de laatste individuele afstand beide 'titels' kwijt op de muur in het schaatsstadion. "Ik zit hier wel redelijk gefrustreerd kan ik je zeggen", zei De Boo meteen na afloop van zijn 500 meter tegen de NOS. Hij werd tweede achter Stolz en zag een rit na de zijne Stolz met 'zijn naam' er vandoor gaan. "Het liefst ga ik nu nog een keer", zei De Boo.

'Ik kan daar echt wel van balen'

Zijn trainer gaf na de rit al aan dat De Boo niks verkeerd had gedaan. "Maar het was weer niet genoeg. Ik heb niks fout gedaan. Sterker nog: ik reed een van mijn snelste tijden in Thialf ooit. In mijn rit ging niet zoveel fout, dus ik was ook echt wel blij toen ik over de finish kwam." Het balen kwam pas na de rit van Stolz, toen bekend was dat zijn grote rivaal het baanrecord op de 500 meter aanscherpte tot 33,90. "Ik kan daar wel echt van balen", zei De Boo.

'Dat frustreert dan wel'

"Mijn naam gaat van twee keer op de muur naar nul keer op de muur. Dat is wel een dingetje." Op de vraag van verslaggever Bert Maalderink of het wel zo erg is, schakelde De Boo meteen weer terug in zijn emotie. "Nee, er zijn natuurlijk wel ergere dingen. Ik hoop op het OKT (olympisch kwalificatie toernooi, red.) en misschien op de Spelen hét te doen. Dus ik hoefde het hier niet te doen, maar ik wil hier ook gewoon winnen. Ik blijf topsporter, dus dat hij (Stolz, red.) met alles naar huis gaat, frustreert dat wel."

'Petje af'

Nu De Boo zijn baanrecords kwijt is aan de Amerikaanse alleskunner, wordt zijn rol anders. Van opgejaagde naar jager, een rol die hem eerder ook wel lag. "Ik ga nu weer jagen, waarvan ik weet dat ik dat kan. Maar dit weekend... Ik kan er ook alleen maar respect voor hebben wat Stolz neerzet. Ik ben nog een beetje verbaasd. Petje af. Ik ben ook nog verbaasd over die 1000 meter van hem. Ik heb die rit terug zitten kijken. Dat was één van de beste 1000 meters die ik ooit heb gezien."

