Suzanne Schulting keert vrijdag terug in het shorttrack op de Winterspelen van Milaan. Ze staat voor een pikante clash met landgenote en tweevoudig olympisch kampioen Xandra Velzeboer in de kwartfinale. Dat wordt nog een pittige opgave, voorspelt schaatsicoon Marianne Timmer.

Schulting won al drie keer olympisch goud in het shorttrack, maar maakte twee jaar geleden noodgedwongen de overstap naar het langebaanschaatsen vanwege een enkelblessure. Toch wilde ze in Milaan terugkeren op het shorttrackijs. Na haar deelname aan de 1000 meter langebaan, kwam ze in de ploeg van bondscoach Niels Kerstholt. Ze rijdt vrijdag de 1500 meter.

'Grote liefde'

"Dat is eigenlijk haar grote liefde. hè", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud over de passie van Schulting. "Zij heeft heel veel indruk gemaakt op de NK en daardoor mag zij morgen haar rentree maken."

De schaatsster kreeg een aanwijsplek na de NK shorttrack en voegde zich zo op het laatste moment bij de shorttrackploeg. Dat zorgde voor opschudding binnen het hechte Nederlandse team dat al jaren samen trainde.

"Ze zit morgen natuurlijk wel in de kleedkamer met die meiden", zegt de drievoudig olympisch schaatskampioene daarover. "En het is wel te hopen dat zij als een team Suzanne weer omarmen. Maar daar zit denk ik nog wel een uitdaging."

'Pittige clash'

En dan maakt ze haar rentree ook nog in dezelfde kwartfinale als Nederlandse topper Velzeboer, die al goud won op de 500 en 1000 meter. "Toch wel pittige clash", vindt Timmer. De twee kunnen zich wel allebei nog plaatsen voor de halve finales. De beste drie uit de kwartfinale en de drie beste nummers vier gaan door.

Timmer is benieuwd of de twee elkaar weer zullen treffen in de A-finale. "Van Suzanne hebben we nu nog natuurlijk nog niks van gezien met shorttrack, dus we weten niet hoe dat is. Maar Xandra is in vorm, die zit steeds op het juiste moment gaatjes te zoeken en die pakt ze ook."

Relay

Schulting hoopte ook nog mee te doen in de relay, maar daar koos Kerstholt voor een opstelling zonder haar. Er werd geen medaille gewonnen door de vrouwen vanwege een val van Michelle Velzeboer. Timmer begrijpt de keuze van de bondscoach wel. "Je moet toch meer met elkaar trainen om een eenheid te worden. Daar zitten gewoon heel veel uren in. Alles moet perfect zijn, want anders val je gewoon buiten de boot."

