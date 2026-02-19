Suzanne Schulting viert vrijdag een bijzondere terugkeer. De topschaatsster komt namelijk nadat ze eerste op de langebaan de 1000 meter reed in actie bij het shorttrack. De Nederlandse kan aan de bak op de 1500 meter, zo vermoed Marianne Timmer.

Schulting deed in 2018 en 2022 al mee aan de Spelen en heeft al drie gouden plakken bij het shorttrack verzameld. Mede door blessures reed ze de voorbije jaren nauwelijks wedstrijden in die sport en ging ze volop langebaanschaatsen. Dat leverde een olympische deelname aan de 1000 meter langebaanschaatsen op. Ook kreeg ze een aanwijsplek voor de 1500 meter shorttrack.

Over het toelaten van Schulting was een hoop te doen, juist omdat ze het shorttrack een tijdlang gedwongen links liet liggen. Inmiddels zijn er een hoop andere shorttrackers bij het team gekomen die niet vaak met Schulting gereden hebben. Dat maakt het volgens Marianne Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl er allemaal niet makkelijker op. "Ze is niet helemaal opgenomen in het team. We hebben foto's gezien waarbij je ziet dat het lastig is en ze aan de zijlijn staat."

Door de aanwijsplek op de 1500 meter kan ze vrijdagavond voor de medailles gaan. Timmer acht Schulting ondanks haar geringe shorttrackmeters kansrijk voor de finale en dus de plakken. "Als ze de focus kan houden en zich kan afsluiten en vol voor de 1500 meter kan gaan, dan heeft ze kans. Maar dit is geen lekkere positie waar ze in zit. We gunnen het haar (een medaille winnen, red.) wel van harte, dat maakt een hoop goed."

Schulting treft meteen landgenote

Ook Michelle en Xandra Velzeboer rijden de afstand. Xandra en Schulting rijden zelfs al meteen tegen elkaar in de kwartfinale. Timmer sluit niet uit dat er door de Nederlandse shorttrackers op de 1500 meter weer wat te juichen valt. "Dus ik verwacht er zeker nog veel van, zodat we ook op de medaillespiegel gaan stijgen."

Op de dramatisch afgelopen aflossing bij de vrouwen kwam Schulting niet in actie. Bondscoach Niels Kerstholt hield in de halve finale en de eindstrijd vast aan de zusjes Velzeboer, Zoë Deltrap en Selma Poutsma. De wedstrijd van vrijdag wordt dus het eerste duel sinds tijden voor de shorttrackster Schulting, die de voorbije jaren alleen op het NK shorttrack (januari 2026) reed.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.