De Nederlandse shorttrackploeg domineert op de Winterspelen. Alle individuele titels gingen tot nu toe naar Oranje en dat werkte aanstekelijk. Voor Xandra Velzeboer vormden de prestaties van Jens van 't Wout zelfs extra brandstof op weg naar haar tweede gouden medaille.

In NOS Studio Olympico keek Velzeboer nog altijd vol ongeloof terug op haar tweede gouden plak. "Het is gewoon echt bizar dat het is gelukt", stelde ze. Een paar uur na haar tweede olympische titel was het besef er nog steeds niet helemaal. Soms moest ze naar haar medailles kijken om te voelen dat het echt was. "Om er zo twee voor me te zien… dat is wel echt vet."

Dat ze de 500 en 1000 meter kan winnen, wist ze ergens wel. Maar op de Olympische Spelen alles zien samenvallen, dat voelt anders. "Dit is wel echt het mooiste podium om het nog een keer te doen." Toch was ontspannen ze allerminst. Vooral op de 500 meter lag de druk hoog. "Daar lag echt de meeste druk op, ook naar mezelf. Die olympische titel wilde ik zó graag." Toen die eenmaal binnen was, viel er zichtbaar iets van haar af. "Dat was wel een last van mijn schouders." Maar daarna moest de knop snel weer om. "Ik was ook voor de 1000 meter weer hartstikke zenuwachtig en heel gefocust. We zijn nog steeds niet klaar."

'Als Jens het kan, dan kan ik het ook'

Het succes van ploeggenoot Van 't Wout gaf haar daarbij een extra zetje. Toen hem werd gevraagd of ze dacht 'dat wil ik ook', was Velzeboer eerlijk. "Ja, dat dacht ik wel." Binnen de ploeg bestaat een vaste traditie: wie wint, moet een speech houden. Coach Niels Kerstholt haalde een oud moment aan. Velzeboer had ooit een speech voorbereid met de woorden: "Als Jens het kan, dan kan ik het ook."

Ze bedoelde het positief, benadrukte ze in de studio, maar werd er destijds flink om uitgelachen. Nu is zij degene die het laastst lacht en net als Van 't Wout twee gouden medailles heeft gewonnen. Het toont de uitstekende sfeer in de groep. "Je ziet ons allemaal langs de kant staan voor elkaar", vertelde Velzeboer. "We zijn gewoon superhecht, we gunnen het elkaar allemaal en dat zorgt voor kracht."

Plezier en presteren

Volgens bondscoach Kerstholt is die onderlinge gunfactor een belangrijke pijler onder het succes. "Normaal komt een deel uit en een deel niet. Dat het nu allemaal samenvalt, dat is wel heel bijzonder", zei hij vol trots. Zelf wordt hij er soms zelfs stil van. "Eerst juichen, maar daarna besef je dat alles precies op het juiste moment in elkaar valt."

Dat het niet alleen om winnen draait, blijkt uit de gesprekken die jaren geleden al werden gevoerd. Toen Velzeboer doorbrak, gingen ze samen om tafel. Hoe ga je om met verwachtingen? Moet je altijd winnen? "Voor Xandra is het heel belangrijk om plezier in de sport te blijven houden", legde Kerstholt uit. "De rest komt dan wel." Volgens hem gaan plezier en presteren hand in hand. "Als het alleen maar om moeten gaat, leg je jezelf druk op en vergeet je te genieten."

Materiaalman speelt grote rol

De goede sfeer was deze week zichtbaar, maar de emoties liepen ook hoog op. Na een van de motiverende speeches van materiaalman Kip Carpenter hield Velzeboer het niet droog. "Ik heb echt lopen janken van begin tot eind", gaf ze toe. Toch zijn juist die momenten belangrijk. "Hij pakt het helemaal uit", zei ze lachend. "Dat brengt ons als team dichter bij elkaar."

En het toernooi is nog niet voorbij. Met de relay en de 1500 meter nog op het programma blijft de focus scherp. Velzeboer kijkt vooral uit naar het teamonderdeel. "Ik heb echt heel veel zin om samen met de meiden voor goud te strijden."