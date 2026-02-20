Voor Suzanne Schulting zijn het nog geen fijne Winterspelen, maar vrijdag krijgt ze de kans om toch nog wat van haar olympisch toernooi te maken met de 1500 meter bij het shorttrack. Schaatsicoon Anni Friesinger vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ze ondanks alle tegenslag veel vertrouwen heeft in Schulting.

Friesinger, die tijdens de Spelen commentaar geeft en analyses doet namens Eurosport, vond het 'super' dat Schulting zich zowel als shorttrackster én langebaanschaatsster voor de Spelen plaatste. Het leek op voorhand dan ook een bijzonder olympisch toernooi voor Schulting te worden, maar voorlopig volgt de ene na de andere teleurstelling.

Schulting kwam niet in de buurt van de medailles op de 1000 meter bij de langebaan, zag haar vriend Joep Wennemars op diezelfde afstand bij de mannen na een dramatisch incident naast een plak grijpen en werd door bondscoach Niels Kerstholt niet opgesteld in de aflossingsploeg bij het shorttrack.

Dat Schulting er bij haar enige individuele rit op de kilometer niet in slaagde om een goede tijd te rijden, verbaasde Friesinger niet: "De eerste rit, dat is geen topsituatie. Daarna moest ze heel lang wachten, het was uiteindelijk ver van de winnende tijd. Ze heeft ook een moeilijk seizoen gehad."

'Ik zou zo'n kampioen altijd opstellen'

De focus kon vervolgens op het shorttrack, waar ze haar plekje in de selectie had verdiend door Nederlandse kampioen op de 1500 meter te worden. Schulting hoopte ook een plaats in de aflossingsploeg te krijgen, maar bondscoach Niels Kerstholt besloot anders. De drievoudig olympisch kampioen moest woensdag als reserve toekijken hoe Nederland door een val als vierde eindigde.

Friesinger, die zelf net als Schulting drie gouden olympische medailles heeft, zou een andere keuze gemaakt hebben: "Ik zou zo'n kampioen altijd opstellen. Zij had zich geconcentreerd op langebaan en kwalificeert zich dan toch voor de Spelen door Nederlands kampioen te worden. Waarom zou je haar met zoveel ervaring niet die plek geven? Dat vind ik jammer. Ik zit niet in shorttrack, maar ik weet alleen dat het soms moeilijk is bij vrouwen."

Dat Schulting de afgelopen twee jaar niet kon shorttracken, vond Friesinger vervelend om te zien. "Dat is vreselijk. Ik heb toen ook voor die Spelen in Vancouver mijn enkel gekneusd en drie banden gescheurd. Dan wil het niet meer. Dan is de souplesse weg en helemaal bij shorttrack met de druk op de enkel."

Vertrouwen in Schulting

Schulting staat vrijdag aan de start op de 1500 meter in die discipline en kan dan alsnog een succes van haar Spelen maken. Ondanks alle vervelende gebeurtenissen in Milaan heeft Friesinger nog altijd vertrouwen in haar. "Het is veel geweest, maar als iemand het kan hebben dan is zij het."

"Zij is een sterke vrouw. Ze heeft zoveel blessures gehad en teruggekomen. Zij moet dat van Joep scheiden. Dat is haar job. Die negativiteit vreet alleen maar energie. Ik heb zelf ook altijd geprobeerd om het positieve op te nemen en het negatieve te negeren."

1500 meter shorttrack

Schulting hoopt vrijdag drie keer in actie te komen, want alle rondes van de 1500 meter worden dan gereden. De topschaatsster heeft overigens een pikante loting in haar kwartfinale. Ze is namelijk in dezelfde heat ingedeeld als Xandra Velzeboer.