De 1500 meter shorttrack bij de vrouwen is voor Nederland uitgelopen op een drama. Zowel Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer kwamen ten val in de halve finale. Er ontstond veel chaos waardoor er geen Nederlandse shorttrackster in de A-finale staat.

De olympisch avond begon aanvankelijk nog prima. Velzeboer en Schulting kwamen beiden in de vijfde kwartfinale in actie en gingen allebei door naar de volgende ronde. De twee Nederlandse waren samen met de Italiaanse Elisa Confortola de sterksten.

Velzeboer en Schulting reden ook in de halve finale tegen elkaar. De nummers één en twee gaan door net als de snelste derde. Schulting kwam als eerste ten val tijdens een inhaalactie in de halve eindstrijd. Maar zij was niet de enige.

Velzeboer hield zich als enige samen met Yang Jingru staande en kon vrijuit naar de eindstreep schaatsen. Maar ook zij raakte uit balans en kwam ten val. Ze kon de race nog wel uitrijden en kwam als derde over de streep, maar dat was niet genoeg voor een plek in de A-finale. Bij de B-finale was ze wel de beste. Dat levert haar een achtste plaats op.

Bron: Eurosport/HBO Max

Michelle Velzeboer

Michelle Velzeboer kwam ook in actie op de 1500 meter. Zij startte in de eerste kwartfinale, maar kwam in de laatste ronde ten val. Dat was niet door toedoen van een andere rijder. Ze ging dus niet door naar de halve finales.

Smetje op succesvolle Spelen

Xandra Velzeboer heeft al twee gouden plakken bemachtigd op de Spelen in Milaan. Ze werd eerste op de 500 en 1000 meter. Schulting kwam vrijdag voor het eerst in actie in het shorttrack. Ze reed wel al de 1000 meter langebaan, maar deed niet mee in de strijd om de medailles.

Schulting heeft al drie gouden medailles gewonnen als shorttrackster. Ze won in 2022 op de 1000 meter en 3000 meter aflossing. In 2018 pakte ze ook de titel op de 1000 meter.